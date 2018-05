Anzeige

Standortfrage noch offen

„Es gibt ein Raumprogramm, das vom Kreisausschuss beschlossen wurde“, bestätigt Schulleiterin Cornelia Kohl die ersten Schritte. Anhand dieses Programms werde jetzt ermittelt, wieviele neue Räume tatsächlich benötigt würden. Dann werde auch die Standortfrage geklärt, wo der neue Trakt gebaut werden soll.

Für den eigentlichen Baubeginn gibt es also noch keinen Termin, es dauert nach Angaben aller Beteiligten noch eine Weile. Wegen des aktuellen Klassenraum-Mangels ist deshalb eine Interimslösung beschlossen worden: Auf dem Gelände entsteht eine zweigeschossige Container-Anlage in Modulbauweise mit zehn Klassenräumen für die Schule sowie einem Gruppenraum und den Büros für die städtische Jugendförderung.

Dafür muss die „Villa Kunterbunt“ weichen. „Die Container haben endgültig das Ende ihrer möglichen Nutzungszeit erreicht“, erklärt die städtische Pressestelle, dass die „Villa“ ohnehin nicht mehr länger hätte in Betrieb sein können. Die Anlage wurde schon Ende der 80er Jahre als Behelfskindergarten am heutigen Kinderdörfel errichtet und im Jahr 2000 auf das Grundstück der AvH umgesetzt. Für wenige Wochen wird die Arbeit der Jugendförderung an anderer Stelle stattfinden müssen, ehe dann die Übergangslösung greifen kann.

Finanzielle Beteiligung der Stadt

Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Mai, 19.30 Uhr, im Ratssaal damit beschäftigen, ob die Stadt dem Kreis Bergstraße ein einmaliges pauschales Entgelt in Höhe von 25 000 Euro für die Nutzung zahlt. Der Einzug in den neuen Containerbau ist zum Ende der Sommerferien geplant. Diese Container werden für Unterricht und Betreuung genutzt, bis der dauerhafte Anbau realisiert ist. Der Ausschuss wird außerdem die Aufteilung der Kosten beraten. Gemäß Vorlage soll sich die Stadt Viernheim an dem Projekt des Kreises beteiligen, indem sie die Räume in dem Anbau finanziert, die später von der Jugendförderung genutzt werden. So wurde es auch beim Bau des Mensagebäudes in der Friedrich-Fröbel-Schule gehandhabt.

Weiterhin werden an der AvH die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten fortgeführt. Das Schulgebäude wird bereits seit 2005 sukzessive saniert. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten am Dach, die Renovierung der Klassenräume im Obergeschoss und der Fachräume im Erdgeschoss und das Mensa-Projekt. Noch zu sanieren sind der Verwaltungstrakt, das Foyer und die Aula im Erdgeschoss. Diese Maßnahmen sollen nun in die aktuellen Planungen einbezogen werden.

