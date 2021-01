Virtueller Wahlstand

Viernheim.Bei einer Reihe von Online-Veranstaltungen möchte Bürgermeisterkandidat Bernhard Kammer über sein Wahlprogramm informieren und diskutieren. Am Montag, 18. Januar, um 18 Uhr spricht Jochen Maas über das Thema „Covid-19 – Licht am Ende des Tunnels? – Wie kommen wir an den begehrten Impfstoff?“ Am Dienstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr geht es um das Thema „Stadt Viernheim digital denken“ und die

...