Virtuosin am Klavier

Viernheim.Die Pianistin Olga Zolotova spielt am Samstag, 17. November, in der Kulturscheune. Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Georgi Sviridov und Sergei Rachmaninov gehören unter anderem zu ihrem Repertoire. Zolotova wurde in Moskau als Tochter eines Künstlerehepaares geboren und absolvierte ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Ihr Konzertexamen absolvierte die Künstlerin in Köln. Sie ist Preisträgerin des Mravinsky-Wettbewerbs in St. Petersburg, des russischen Kulturpreises „Triumph“ und des Orpheum-Preises zur Förderung jünger Künstler Zürich. Weitere Auszeichnungen und eine Vielzahl nationaler und internationaler Gastspiele folgten, unter anderem in der Schweiz, den USA und Russland. Der Auftritt in Zolotovas Konzertreihe „Wege – Epochen – Genies“ am morgigen Samstag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 11 Euro. gna

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018