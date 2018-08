Vogelpark päppelt jungen Weißstorch Fritzi auf

Viernheim.Der Vogelpark hat seit einigen Tagen einen neuen Mitbewohner, dem eine besondere Pflege zuteil wird. Ein kleiner Weißstorch, der auf den Namen Fritzi getauft wurde, war in Lampertheim unterhalb eines Nests gefunden worden und landete schließlich bei den Viernheimer Spezialisten ins Sachen Federvieh. „Wahrscheinlich wurde er angesichts der Wetterbedingungen von den Eltern aus dem Nest geworfen, um den Rest der Brut zu schützen. Außerdem lag ein weiterer Storch tot daneben“, vermutet Michael Haas. Der kleine Fritzi ist wohl ein Spätentwickler und noch nicht ganz flugfähig. Glücklicherweise landete er nach seinem Sturz im Garten einer Familie, die sich eine Zeit lang liebevoll um ihn gekümmert und in aufgepäppelt hat.

„In diesem Jahr wird er es aber wohl trotzdem nicht schaffen, noch genug an Gewicht und Kraft zuzulegen, um bei der Abreise seiner Artgenossen in Richtung Afrika dabei zu sein. Wir versuchen, ihn jetzt weiter im Quarantänebereich groß zu ziehen, damit er dann im nächsten Jahr auf der großen Vogelwiese an die Freiheit gewöhnt werden und dann auch mit den Kollegen auf die große Reise gehen kann“, schildert Haas die weitere Vorgehensweise. Mittlerweile hat sich der Klapperstorch, wie er im Volksmund genannt wird und der ja auch die Babys bringen soll, so wurden Kinder früher aufgeklärt, gut entwickelt und sich auch an die Pfleger gewöhnt. Jungstörche brauchen täglich gut ein Kilo Futter.

Mäuse, Fische, Reptilien

So gab es beim Besuch des „SHM“-Mitarbeiters gleich drei Küken zum Frühstück. Weitere Lieblingsspeisen sind Mäuse und Fische, in der freien Natur kommen Reptilien, Insekten und deren Larven, Regenwürmer sowie Frösche dazu. Jungvögel sind nach dem Ausfliegen nur während der ersten Wochen durch eine schwärzliche Schnabelspitze von den Altvögeln zu unterscheiden. Der Weißstorch bevorzugt zwei Zugrouten, die westliche Population zieht meist über Gibraltar, die östliche über den Bosporus.

Winterquartiere sind in West-, Ost- und Südafrika. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein starker Rückgang dieser Vogelart vor allem in Westdeutschland, Frankreich, den Niederlanden und in der Schweiz registriert.

Ende der 80er Jahre setzte eine Trendwende unter anderem in Spanien, Deutschland und Lettland ein. Gebrütet wird auf Hausdächern, Türmen, Strommasten oder Bäumen, aber auch künstliche Nestunterlagen wie Wagenräder werden gerne angenommen.

Die Brutzeit ist von Anfang April bis Anfang August, wobei drei bis fünf Eier gelegt werden. Nach etwa 32 Tagen schlüpfen die Küken.

Am ersten Septemberwochenende herrscht im Vogelpark beim jährlichen Bauernmarkt sicher wieder Hochbetrieb. Dann dürfte es bestimmt auch einen Abstecher zur Voliere des Weißstorchs geben. JR

