Vom Gegner ausgekontert

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim wartet im Rahmen der Saisonvorbereitung weiter auf den ersten Sieg. Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden folgte am Dienstagsabend gegen den Heidelberger Kreisligisten FC Dossenheim im Waldstadion eine deutliche 1:4-Niederlage. In dem Freundschaftsspiel wurden die Blau-Grünen gleich dreimal klassisch ausgekontert.

Viernheims neuer Trainer Marc Willems brachte in diesem Test gleich 20 Spieler zum Einsatz. Der Kader ist durch die zehn Neuzugänge und nur wenige Abgänge deutlich größer als noch in der vergangenen Spielzeit. Nun gilt es, das passende Team zu finden. Es wartet also noch viel Arbeit auf den Übungsleiter, der sicher die Schwachstellen erkannt hat. Der FC Dossenheim präsentierte sich dagegen als gefestigte Einheit, war ballsicher, abgeklärter und verfügte über ein gutes Umschaltspiel. In solchen Situationen fielen auch drei Treffer.

Missglückter Rettungsversuch

Das 0:1 resultierte allerdings aus einem Eigentor von Jason Linhoff, dessen Rettungsversuch im eigenen Netz landete (17.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Tim Abfalterer auf 0:2. Viernheim hatte bis dahin lediglich einen Lattentreffer durch den wiedergenesenen Außenverteidiger Sebastian Heinrich zu verzeichnen.

Nach der Pause brachte Viernheim zehn neue Spieler auf den Platz. Timo Endres verpasste freistehend den Anschlusstreffer, zudem scheiterte Kapitän Laurenz Baaß bei einem Schuss an die Lattenunterkante. Besser machte es auf der Gegenseite Mats Bernauer, der bei einem Konter überlegt auf 0:3 erhöhte. Das 1:3 durch Endres (65.) hatte nicht lange Bestand, denn keine 60 Sekunden später stellte Maurice Körbel mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her.

Die Hausherren bemühten sich zwar weiter redlich, agierten aber einfach zu fehlerhaft. Unnötige Ballverluste, eine schlechte Raumaufteilung und Lücken in der Deckung machten es dem Gegner immer wieder zu einfach. Das soll sich schnell ändern. Denn am Sonntag, 21. Juli, 17 Uhr, steht das Erstrundenspiel im badischen Verbandspokal gegen den frisch gebackenen Landesligisten Srbija Mannheim an. JR

