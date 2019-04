Vom Haus des Pilatus bis nach Golgatha

Viernheim.Die sakrale Tradition der Kreuzwegandachten reicht zurück bis in die Zeit um 1600. Jährlich wird in den christlichen Kirchen der Leidensweg Christi nach dem Todesurteil im Hause des Pilatus bis nach Golgatha zur Kreuzigung nachempfunden. Daran erinnerte die „Musik zum Karfreitag“ in der voll besetzten Auferstehungskirche. Mit einer filigranen Schilderung der 14 Stationen, die Jesus mit seinem schweren Kreuz auf dem Weg bis Golgatha zu seiner Kreuzigung zurücklegen musste, schuf Franz Liszt eine der imposantesten Kompositionen der sakralen Musikgeschichte. Die erschütternde Darstellung dieser Leidensstationen wird auch in Psalmen, Motetten und Kantaten beschrieben.

Sie begleiten vor allem den Weg der Gläubigen bei Wallfahrten zu den christlichen Glaubensstätten. Die musikalische Kreuzwegandacht in der Auferstehungskirche war eine hervorragende und überzeugende Gemeinschaftsleistung der Evangelischen Kantorei Viernheim, des Streicherensembles der Ev. Kirchengemeinden und den Solisten Martin Risch (Bariton), Olaf Gramlich (Oboe) und Claudia Seitz (Orgel) unter der Leitung von Martin Stein. Der erste Teil mit der Liszt-Komposition „Via crucis“ prägte die musikalische und sakrale Botschaft des Konzerts. „Jesus wird zum Tode verdammt.“ Es sind verhaltene Orgelpassagen, die auf die Themen des Verlaufs dieses Leidensweges hinweisen.

Stationen des Leidensweges

Oft sind es Tonfolgen aus einzelnen leidenden Tönen. Claudia Seitz beherrscht diesen außergewöhnlichen Orgelpart souverän und ist damit vor allem dem Bariton Martin Risch eine große Stütze. „Jesus fällt zum ersten Mal“, vernimmt die Gemeinde, ehe Chor und Streicherensemble diese Botschaft weiterführen. „Jesus sieht die Mutter voller Schmerzen, wie sie mit zerrissenem Herzen an dem Kreuz des Sohnes steht“. Orgel und Orchester, getragen von den Rezitativen mit Textstellen („Jesus wird ans Kreuz geschlagen“) verlieren ihren Melodienfluss, werden zu zerrissenen Tonblöcken, ehe sie ein Solo der Orgel ablöst: „Mein Gott, warum hast mich verlassen?“ Immer leiser wird der Orgelpart, und Dissonanzen hört man in der Harmonie des Orchesters, denn bei der letzten Station dieses Leidensweges wird Jesus ins Grab gelegt. Streicher, Orgel und Chor vereinigen sich zu feierlicher Anbetung des Kreuzes: „Heilig bist du, Kreuz, unsere Hoffnung, der Welt Heil und Herrlichkeit!“ Einen besonderen Glanz erhielt diese „Musik zum Karfreitag“ zunächst mit der Kantate „Ich habe genug“ von Johann Sebastian Bach. Die Komposition mit drei Sätzen „Aria“ und zwei Sätzen „Recitativo“ wird besonders geprägt von einem Solo der Oboe im ersten Satz. Auch der Chor zeigte in diesem Teil seine Vielseitigkeit.

Hier hatte Martin Risch Gelegenheit, seine tragende Stimme als Bariton einzusetzen. Auch Claudia Seitz als Solistin an der Orgel zeigte bei hier ihr Talent. Besonders gefragt war der Chor bei der Motette „Herr, nun lässest du Deinen Diener in Frieden fahren“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Krönung dieser Melodienfolge war das harmonische Bekenntnis „Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist“ - eine glanzvolle Leistung von Chor und Orchester. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019