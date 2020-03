Vom Klassenerhalt weit entfernt

Viernheim.Eine weite Anreise hatten die Damen von BC Royal zum vorletzte Spieltag der Bowling Bundesliga, der wurde in Berlin ausgetragen. Die Viernheimerinnen, die am vorangegangenen Spieltag den Kampf um den Klassenerhalt aufgenommen hatten, wollten dort ihr Vorhaben vorantreiben. Bereits in den Spielen am ersten Wettkampftag zeigte sich, dass die Gegnerinnen ebenfalls bestens vorbereitet waren und keine Punkte zu verschenken hatten.

BC Royal erlebte eine mentale Achterbahn, die mit der 672:719-Niederlage gegen Lucky Strikers Regensburg begann. Dem 768:741-Sieg gegen Wolfsburg im zweiten Spiel folgte gegen Radschläger Düsseldorf mit 690:764 die zweite Niederlage. Im vierten Spiel gegen die Strikees Bremen gelang dann mit 734:715 der zweite Sieg. Die aufkeimende Hoffnung zerstob in den Begegnungen mit Vest Recklinghausen und Kraftwerk Berlin, die mit zwei Niederlagen endeten. Die bis dahin erzielten 4171 Pins führten nur zu zwei Punkten Bonus.

Am zweiten Wettkampftag waren noch die Spiele gegen BV 77 Frankfurt, FTG Frankfurt und gegen die bis dahin Tabellenletzten von Cosmos Stuttgart auszutragen. Aus keinem der Spiele ging BC Royal als Sieger hervor. Gegen BV77 Frankfurt lautete das Ergebnis 686:806, gegen FTG Frankfurt 628:767 und gegen Cosmos Stuttgart 683:773.

Mit insgesamt 6171 Pins und nur zwei erfolgreichen Spielen haben sich die Chancen zum Klassenerhalt für BC Royal nicht verbessert. red

