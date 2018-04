Anzeige

viernheim.Ayse hat ein Selbstporträt angefertigt. Verbunden mit einem erklärenden Text ist es zurzeit in der Alexander-von-Humboldt-Schule zu sehen. „In diesem Bild sind meine Schmerzen versteckt, die ich keinem zeigen kann. Die Papageien auf meiner Schulter sind eine Erleichterung“, schreibt die Schülerin. „Meine Schmerzen liegen versteckt in der Tiefe, dennoch machen mich diese bunten Farben und die Leichtigkeit von den Vögeln glücklich. Ich gebe nie die Hoffnung auf. Wenn nicht heute, vielleicht werde ich morgen fliegen können.“

Entstanden ist die Fotografie im fächerübergreifenden Spanisch-Kunst-Projekt „Inspiration Frida Kahlo“. Ayse und 15 weitere Jugendliche haben daran teilgenommen und stellen ihre Arbeiten nun in der Humboldt-Galerie aus. Das Projekt entstand, als sich der Oberstufenkurs „Spanisch für Anfänger“ intensiv mit Mexiko beschäftigte. Es ist das einwohnerreichste Land, in dem Spanisch gesprochen wird. Unter Anleitung der beiden Lehrerinnen Esther Ibánez González und Sandrine Rommel setzten sich die Schüler mit den Stilmitteln – und natürlich der Sprache – der berühmtesten lateinamerikanischen Malerin, Frida Kahlo (1907 bis 1954), auseinander.

In Frida Kahlos Leben ereigneten sich mehrere Tragödien. Schon als sechsjähriges Mädchen erkrankte sie an Kinderlähmung. Seitdem hatte sie ein dünneres und kürzeres rechtes Bein. Im Alter von 18 Jahren ereilte Kahlo ein schwerer Unfall in einem Autobus, bei dem eine Eisenstange ihren Unterleib durchbohrte.