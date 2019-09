Vom Roten Neuseeländer bis zum Deutschen Riesen

Viernheim.Mecklenburger Schecke, Roter Neuseeländer, Deutscher Riese und Zwerglafesch: Das sind Begriffe, mit denen man die Kandidaten bei einer Rateshow sicher vor größere Probleme stellen würde, vorausgesetzt, es handelt sich dabei nicht um Kleintierzüchter. Hinter diesen Bezeichnungen verbergen sich nämlich Kaninchen- und Geflügelrassen, die beim ersten Tag der offenen Tür des Kleintierzuchtvereins Viernheim zu sehen waren. Im Streichelzoo durften die jungen Besucher den Tieren sogar hinter die Löffel schauen.

„Das war eine gelungene Premiere, denn am Samstag und am Sonntag konnten wir viele Gäste, in erster Linie Familien mit kleinen Kinder, begrüßen“, freute sich der Erste Vorsitzende Erich Dewald über den guten Zuspruch. Mit der zweitägigen Veranstaltung haben die Organisatoren nach eigenen Angaben mehrere Ziele verfolgt. Einmal ging es darum, den Kleintierzuchtverein und dessen Arbeit vorzustellen und Erwachsenen sowie Kindern zu zeigen, wie viele Arten von Kaninchen, Hühnern, Tauben und Enten es gibt. Die beiden Abteilungsleiter des Vereins, Joaquim Santos (Geflügel) und Stefan Konrad (Kaninchen), hatten die Ausstellung vorbereitet und standen den Besuchern auch jederzeit Rede und Antwort.

Ausstellungen im Herbst

Gezeigt wurden vom Zwerg-Kaninchen bis zum Deutschen Widder alle Tiere in verschiedenen Größen und Farben. Beim Geflügel bekamen die Gäste Zwerg-Hühner, große Hühner, Enten, Fasane, Wachteln und Tauben zu sehen.

Am 30. November und 1. Dezember findet in Viernheim die Kreiskaninchenschau sowie eine Lokalschau Geflügel statt. Für den 14. und 15. Dezember ist eine Zwerghuhnschau geplant. JR

