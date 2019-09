Vom Säen bis zum Brotbacken

Viernheim.Egge, Pflug, Sense, Jauchewagen, Sämaschine oder Dreschflegel – das sind Begriffe, die heute vielen Kindern und Jugendlichen nicht mehr geläufig sind. Um unter anderem die Arbeit mit solchen Geräten zu erklären, bietet das Viernheimer Museum immer wieder Erlebnistage gerade für junge Besucher an. Unter anderem wurde schon das Thema Apfel behandelt und dabei Most gekeltert. Das Motto der jüngsten Aktion lautete „Von der Feldarbeit bis zum fertigen Brot.“

Bei bestem Wetter herrschte im Museumsgarten viel Betrieb. In erster Linie waren Familien mit Kindern gekommen, und der Nachwuchs beteiligte sich gleich eifrig an den Aktionen. Es wurde gesät, geerntet, gemahlen, gebacken und am Ende gegessen. Einige Backwaren konnten die Besucher auch mit nach Hause nehmen. An verschiedenen Station konnten die Teilnehmer landwirtschaftliche Geräte aus vergangenen Zeiten bestaunen und sich ein Bild vom damaligen Leben der Bauern machen. Einige Besucher nutzten die Gelegenheit, einmal selbst den Dreschflegel zu schwingen. Dazu gab es Erläuterungen von Annik Benz.

Am Backofen waren Manfred Bergmann und Markus Müller vom Bäckerteam des Museums aktiv. Unterstützung gab es von Michael Bergmann und Nina Martin sowie einigen jungen Helfern. Die Kinder erhielten fertigen Hefeteig und formten daraus Brezeln, Plunder sowie Martinsmännchen, die anschließend im Holzofen gebacken wurden.

Während der Veranstaltung konnten sich die Erwachsenen im Heimatmuseum umsehen oder sich bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken die Zeit vertreiben. Die Organisatoren verkauften zudem frisch gebackene Brote aus eigener Herstellung. Geöffnet ist das Museum immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019