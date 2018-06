Anzeige

Damals stürzte bei schlechten Sichtverhältnissen eine DC-3 mit 32 Passagieren an Bord ab. Es überlebten nur vier Personen.

Auf Schotterwegen talwärts

Vom Hohen Nistler, der sich auf den Gemarkungen von Dossenheim und Handschuhsheim befindet, ging es auf Schotterwegen talwärts, vorbei an der Hütte am Hellenbach-Brunnen in Richtung Hellenbachtal.

Wenig später kam die Gruppe zum Turner-Brunnen und durch das Siebenmühlental zurück nach Handschuhsheim. Es war eine Wanderung auf einem qualifizierten Rundwanderweg mit einer Länge von 13,7 Kilometern. Der An-/Abstieg beträgt 490 Höhenmeter.

Die Teilnehmer aus Viernheim erlebten diese Wanderung bei idealem Wanderwetter. Für die gute Führung der Tour dankten sie Alice und Walter Martin. Anschließend trafen sich die Wanderer mit IGL-Mitgliedern, die nicht dabei waren, zu einem gemeinsamen Abendessen in einem Viernheimer Lokal. H. T.

