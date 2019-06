Von Aquafit bis Zumba

Viernheim.Die Turnabteilung des TSV Amicitia bietet auch in diesem Jahr wieder ein Sommerprogramm in den Ferien an. Hier können neue Fitness-Formate unverbindlich ausprobiert werden.

Das Programm richtet sich an alle, die etwas ausprobieren wollen und sich in den Ferien fit halten wollen. Neu in diesem Jahr sind die Kinderkurse und ein Spieleworkshop, für Erwachsene gibt es Aquafit, Nordic Walking, Faszientraining, Piloxing, World Jumping, Zumba und Men’s Fit. Mitglieder können kostenlos am Programm teilnehmen, für Nichtmitglieder fällt ein kleiner Teilnahmebeitrag an.

Im Kids-Programm wird mittwochs eine Stunde „Eltern-Kind-Action“ angeboten. Kinder ab 15 Monaten treffen sich um 16 Uhr in der TSV-Halle (3. bis 31. Juli; Kursgebühr 12 Euro). Donnerstags um 15 Uhr erobern die „Wichtel“ zwischen drei und vier Jahren die Bewegungslandschaft in der TSV-Halle. Danach um 16 Uhr werden die Mäuse- und Bärenmuskeln der Fünf- bis Sechsjährigen getestet. Beide Kurse finden vom 4. bis 25. Juli statt und kosten zehn Euro.

Zusätzlich bietet die Turnabteilung einen Workshop in Kooperation mit Magnus-Spiele an. Am 18. Juli um 15 Uhr werden neue Spiele für Kinder von drei bis vier Jahren (15 Uhr) und von fünf bis sechs Jahren (16 Uhr) vorgestellt. Natürlich dürfen die Spiele ausprobiert werden, und die Eltern spielen mit.

Für Erwachsene gibt es mehrere Angebote in den Ferien. Am 1. und 8. Juli ist zunächst Nordic Walking angesagt, unter dem Motto „Frisch in den Tag“ um 8.30 Uhr und „Entspannt in den Abend“ um 17.30 Uhr. Treffpunkt dazu ist jeweils auf dem Gelände Lorscher Straße, die Kursgebühr beträgt zehn Euro.

Am Dienstag, 2. Juli, starten gleich drei Angebote in der TSV-Halle. Um 18 Uhr könnten Interessenten Piloxing ausprobieren, eine Mischung aus Boxen, Pilates und Tanz. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro für vier Termine. Eine Einweisung in die richtige Technik beim Springen auf den Minitrampolinen findet ab 19 Uhr statt (20 Euro).

Bewegung im Wasser

Bewegung für Männer ist beim Men’s Fit angesagt, das am 16., 23. und 30. Juli um 20.10 Uhr stattfindet (15 Euro). „Fit mit Faszien“ nennt sich das Schnupperangebot am 17., 24. und 31. Juli. Um 19 Uhr wird das muskuläre Bindegewebe in der TSV-Halle trainiert, die Kursgebühr beläuft sich auf 22 Euro.

Im Waldschwimmbad bieten die Turner ab dem 4. Juli vier Mal „Aqua Fit“ an. Treffpunkt für die Teilnehmer ist donnerstags um 9.15 Uhr am Kassenhaus am Eingang. Zu der Gebühr von 20 Euro kommt noch der Eintritt ins Freibad hinzu. Abends um 18 Uhr treffen sich die Sportbegeisterten wieder in der TSV-Halle, wo man sich beim Zumba Gold auspowern kann (20 Euro). su

