Von der Party bis zum Frühstück

Viernheim.Die Fastnachtskampagne 2019/2020 biegt auf die Zielgerade ein. An den tollen Tagen haben die Großen Drei noch einige Termine. Sowohl am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, als auch am Rosenmontag, 24. Februar, finden die traditionellen Touren von Prinzessin Viktoria I. mit ihrem Elferrat statt. Den ganzen Tag besuchen sie Kindergärten, Sponsoren und weitere Einrichtungen in Viernheim. Der Abschluss der Donnerstags-Tour wird im Alten Brauhaus gefeiert. Bei der traditionellen Brauhaus-Party wird DJ Lohrbie für die richtige Musik sorgen, damit die Narren die Nacht zum Tag machen können. Los geht’s um 19 Uhr.

Motto „1001 Nacht“

Höhepunkt des Wochenendes ist die große Fastnachtssamstagsparty am 22. Februar unter dem Motto „1001 Nacht“. Ab 20.33 Uhr kann in der Sänger-Einheit-Halle gefeiert werden. Für die Party-Musik ist „Deejay-F“ zuständig. Außerdem wird die „Worschdkischd“ die Gäste mit Speisen versorgen. Am Tag darauf sind die Großen Drei natürlich beim Fastnachtsumzug dabei – im Jubiläumsjahr mit fünf Fußgruppen und Fastnachtswagen. Vor dem Weltladen haben die Mini Maries und Teenie Maries einen Stand, an dem sich die Zuschauer mit Getränken verpflegen können.

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens organisieren die Red Maries, die Garde der Großen Drei, ein Frühstück am Rosenmontag. In der Karte ist das Frühstück und ein Glas Sekt inbegriffen. Wenn Elferrat und Prinzessin dann zu ihrer Tour aufbrechen, kann im MGV-Vereinshaus weiter gefeiert werden. Den ganzen Tag über ist dank eines kleinen Programms für Unterhaltung gesorgt, närrische Gäste sind bei freiem Eintritt gern gesehen. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020