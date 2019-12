Von der Reise bis zum Topfset

Viernheim.Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, den Stephansdom und weitere Sehenswürdigkeiten, darauf darf sich Apollonia Stumpf im kommenden Jahr freuen. Sie hat beim Weihnachtsgewinnspiel der City-Gemeinschaft den ersten Preis, eine viertägige Reise in die österreichische Hauptstadt mit Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel gewonnen. Insgesamt waren bei der Aktion 122 Gewinne ausgelobt. Die sechs Hauptpreise wurden in der Innenstadtfiliale der Volksbank übergeben. „Das ist das erste Mal, dass ich einen solch tollen Preis gewonnen habe“, konnte die Gewinnerin ihr Glück kaum fassen. Die Teilnahmekarte hatte sie passenderweise im TUI-Reisecenter ausgefüllt, das den Städtetrip zusammen mit der City-Gemeinschaft spendiert hat. Ehemann Karlheinz darf mit nach Wien.

Mehr als 3000 Innenstadtkunden hatten am Weihnachtsgewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von 6000 Euro teilgenommen, für Wirtschaftförderer Alexander Schwarz eine tolle Resonanz. „Darunter waren auch viele Auswärtige. Man sieht also, dass nicht nur Viernheimer in der Innenstadt Kunden sind.“

Auch Bürgermeister Matthias Baaß lobte das Weihnachtsgewinnspiel und die Organisatoren. Für die City-Gemeinschaft dankte deren Vorsitzende Christine Bugert allen Helfern und Sponsoren und natürlich den Teilnehmer. „Es macht uns Geschäftsinhabern natürlich viel mehr Spaß, wenn die Aktion so eine tolle Resonanz erfährt. Außerdem stärkt es den Zusammenhalt der Unternehmer in der Stadt.“ Das konnte Thomas Lauth von der Volksbank nur bestätigen, „damit wird auch der Standort Innenstadt gestärkt“.

Losglück hatte auch Tobias Meyer, der sich über den zweiten Preis ein Cityrad Excelsior vom Radhaus Hofmann freuen konnte. Den dritten Preis, einen Brillen-Gutschein im Wert von 300 Euro von Optik Fischer, erhielt Stefan Kampa.

Ein Staubsauger (Elektro Helfrich) ging an Dieter Meinecke, das Topfset (Wert 200 Euro) von Küchen mit Biss wanderte in die Küche von Annette Adler-Lahres, und Otto Ackermann durfte sich über zwei Eintrittskarten des Reiseteams Weltweit für das Musical „Aladin“ in Stuttgart freuen. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019