Die soziale Lage ist durch große Ungleichheiten geprägt: Die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung müssen mit elf Prozent des erwirtschafteten Wohlstandes auskommen. Viele Ecuadorianer haben ihre Heimat verlassen, um in anderen Ländern Arbeit zu finden.

In den letzten Jahren hat sich auch der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. Wie Xiomara Kral in den gezeigten Filmen eindrucksvoll verdeutlichte, existiert in Ecuador eine landschaftliche Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Das Land wird von dem mächtigen Gebirgszug der Anden (südliche Kordilleren) durchzogen. Seine Hauptstadt Quito ist mit einer Höhe von 2850 Meter die höchstgelegenene Hauptstadt der Welt – sozusagen der Sonne am nächsten.

Viel Interesse bei den Frauen weckten die kulinarischen Spezialitäten Ecuadors, die mit den typischen Zutaten wie Koch-Bananen, Bohnen oder Kartoffeln zubereitet werden. Dazu gibt es Meeresfrüchte, Thunfisch oder schon mal auch ein gebratenes Meerschweinchen.

Xiomara Kral ist in der 130 000 Einwohner zählenden und 2050 Meter hochgelegenen Stadt Loja geboren und aufgewachsen. Dort studierte sie Bibliothekar- und Informationswissenschaften und arbeitete 12 Jahre lang als Bibliothekarin – bis dort ein Mann aus Mannheim-Feudenheim Urlaub machte. Zunächst waren sie ein Jahr verlobt, bis sich Xiomara entschloss, nach Deutschland zu kommen. Jeder hat nun die Muttersprache des anderen gelernt. Nach dem B2-Sprachkurs will sie nun einen Integrationskurs besuchen, da sie auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hat.

Die Besucherinnen des Frauencafés waren von Krals kultureller Horizonterweiterung sehr angetan. kos

