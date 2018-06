Anzeige

Viernheim.Das Kunsthaus war proppenvoll: Mehrere Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule besuchten die Ausstellungsräume des Kunsthauses. Die zertifizierte Unesco-Projektschule und der Kunstverein Viernheim arbeiten im Bereich der kulturell-ästhetischen Bildung seit Jahren eng zusammen.

Schüler an die Formen zeitgenössischer Kunst heranzuführen, das haben sich Schule und Kunstverein zum Ziel gesetzt. Wie und warum arbeiten Künstler? Wie entsteht eine Ausstellung? Und wie verwandelt sich ein Alltagsgegenstand in ein Kunstobjekt?

Gerade die Skulpturen und Installationen aus Plastik von Patricia Kranz boten Raum für eine lebhafte Diskussion: Wie wird Plastik hergestellt? Braucht der Mensch wirklich in Folie eingeschweißte Gurken? Wo macht Plastik Sinn? Was passiert mit unseren gelben Säcken? Wie kamen die 80 Mülltüten in den Wal? Aber auch die großformatige Malerei von Annette Zobel warf viele Fragen auf: Warum immer Grün? Welche Wirkung hat die Farbe auf den Menschen? Assoziationen mit dem Frühling, mit fruchtbaren Wiesen, Feldern und Wäldern kamen auf.