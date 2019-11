Von Haydn bis Chopin

Viernheim.Ein außergewöhnliches Konzert unter dem Titel „Wege – Epochen – Genies“ erwartet die Viernheimer Musikfreunde am Samstag, 23. November, 19 Uhr, in der Kulturscheune. Bei dem Klavierabend der städtischen Musikschule spielt die russische Pianistin Olga Zolotova Werke von Joseph Haydn, Frédéric Chopin und Alexander Skrjabin.

Olga Zolotova wurde in Moskau geboren und begann bereits als Kind mit dem Klavierspielen. Später erhielt sie am Moskauer Konservatorium eine spezielle Ausbildung für hochbegabte Kinder. Bald folgten die ersten Solokonzerte und Auftritte mit Sinfonieorchestern sowie Aufnahmen des russischen Rundfunks und Fernsehens.

Doch die Musikerin hatte noch höhere Ziele, wollte auch im Ausland studieren und kam so an die Hochschule für Musik und Theater in Hannover. 2002 legte Olga Zolotova das Konzertexamen an der Hochschule für Musik in Köln ab. Sie gewann in den folgenden Jahren mehrere internationale Preise auch bei deutschen Festivals, unter anderem bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Als Musikpädagogin war sie bei den Musikschulen Siegen, Dossenheim und Viernheim tätig. Seit 2003 ist Olga Zolotova Lehrbeauftragte für Klavier an der Universität Siegen. Den Klavierabend in Viernheim gestaltet die Pianistin mit einem Programm, das laut Musikschule von der klassischen Romantik und historischen osteuropäischen Elementen geprägt sein wird. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.11.2019