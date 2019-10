Von hohen Gipfeln fasziniert

Viernheim.Pfunds war das Ziel einer Reise des Jahrgangs 1939/40. Dieser herrliche Winkel Tirols liegt in der Alpenregion des Dreiländerecks Österreich, Schweiz und Italien. Entsprechend groß waren die Erwartungen schon bei der Busfahrt, und spätestens beim Frühstück aus der Bordküche kam Urlaubslaune auf.

Die kleine Gemeinde Pfunds im oberen Inntal ist umgeben von den faszinierenden Gipfeln der Samnaungruppe und dem Glockturmkamm. In den Gemeinden des Bezirks Landeck gibt es noch viele Häuser, die im Tiroler Stil erbaut wurden. Ein besonders schönes Beispiel der traditionellen Architektur stellt das ehemalige Gerichthaus in Stuben dar. Bei „Kaiserwetter“ mit blauem Himmel und Sonnenschein leuchteten die Berge der Region besonders schön, wie die Gruppe bei einer Fahrt in das Kaunertal zum Gepatschgletscher und zum Karlesjoch feststellen konnte.

Ein Teil der Ötztaler Alpen ist als „Naturpark Kaunergrat“ ausgewiesen und steht unter Naturschutz. Nach vielen Kehren erreichte der Bus am Talende auf einer Höhe von 2750 Metern eine Kabinenbahn. Von dort aus ging es zur Aussichtsplattform, die sich in 3108 Metern Höhe genau auf der Landesgrenze zu Italien befindet. Für die Reiseteilnehmer war es ein langer Erkundungstag, denn zum Abschluss besuchten sie noch das schweizerische Samnaun zum „zollfreien Einkauf“.

Hochalpine Landschaft

Am darauffolgenden Tag stand eine Rundfahrt über die Silvretta-Hochalpenstraße und durch das Große Walsertal auf dem Programm. Die Bieler Höhe und der Silvretta-Stausee waren die Höhepunkte bei der Fahrt durch diese hochalpine Landschaft. In Galtür unterbrach die Gruppe die Fahrt und legte eine Gedenkpause ein für das Viernheimer Ehepaar Fischer, das bei der Lawinenkatastrophe im Jahr 1999 tödlich verunglückt war.

Bei der Weiterfahrt durch das Montafon kam die Gruppe über das Faschinajoch, das das Große Walsertal mit dem Tal der Bregenzer Ach verbindet. Ein besonderes Erlebnis war die Fahrt in das Ötztal mit dem Besuch des „Ötzi-Dorfes“. Dort beschäftigten sich die Gäste aus Viernheim mit dem „Mann aus dem Eis“ und lernten viel Neues über das Leben in der Jungsteinzeit. Auch eine Greifvogelschau konnten die Besucher bestaunen. Besonders fasziniert war die Gruppe schließlich vom Wasserfall in Umhausen mit einer Fallhöhe von 159 Metern. Die fünfte Rundfahrt führte die Gruppe ins Schweizer Engadin mit seinem berühmten Ferienort St. Moritz sowie nach Davos.

Zum Abschluss der ereignisreichen Tage absolvierten die Jahrgangsmitglieder noch eine Kutschfahrt am Mieminger Plateau, ehe sie die Koffer für die Heimreise packten. Bei der Rückfahrt dankten die Teilnehmer Reiseleiter Werner Bläß und dem Busfahrer für ihr Engagement. Die Jubiläumsreise führt den Jahrgang 1939/40 vom 13. bis 19. September 2020 nach Stresa am Lago Maggiore. H.T.

