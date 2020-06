Von Kinderkleidung über Schmuck bis Honig

Viernheim.„Sogar unsere Schaufenster-Dekoration ist selbst gemacht“ sagt Sandra Gozdzik lachend und klebt die Buchstaben „Neueröffnung“ von innen an die Glasscheiben. Am Dienstag, 2. Juni, öffnet der Laden „HKV Steckenpferd“ mit Handarbeits-Unikaten.

Die Verkaufsfläche befindet sich in der Post-Filiale in der Lorscher Straße. Dort hat Gozdzik schon seit über einem Jahr ihr Kunsthandwerk verkauft. „Aber gerade in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass ich das allein nicht stemmen kann“, erzählt sie. Daher hat sie sich als Mitglied des Hobbykünstlervereins Viernheim (HkvV) hilfesuchend an ihre Kollegen gewandt. „Und ihr Ruf blieb nicht ungehört“, berichtet die Vorsitzende Sabine Schramek.

Künftig Workshops geplant

Es fanden sich mit Ursula Rettenbacher und Markus Schramek gleich zwei Mitglieder, die Mitinhaber eines Ladens werden wollten. Sabine Schramek und Hannelore Seidel unterstützen das Trio bei der Umsetzung von „HKV Steckenpferd“.

Für den Betrieb gibt es viele Gründe: Kunsthandwerkermärkte, auf denen man seine Produkte verkaufen kann, finden nur zu bestimmten Terminen statt. „Und zur Zeit gibt es gar keine Märkte“, führt Schramek aus. Kunden sollten aber das ganze Jahr über auf das Kunsthandwerkssortiment zurückgreifen können.

Im Ladenbereich verkaufen aber nicht nur die drei Inhaber ihre Waren. „Unsere zweite Säule ist, dass wir Regalfläche an andere Kunsthandwerker vermieten und den Verkauf übernehmen“, stellt Rettelsbacher vor, und Schramek ergänzt: „Dadurch wird die Idee des Hobbykünstlervereins weitergetragen.“ Die Aussteller, die sich schon einen Platz gesichert haben, kommen nicht nur aus Viernheim, sondern auch aus der näheren Umgebung.

Der Blick in die Regale lohnt sich, denn das Sortiment ist breitgefächert. Angeboten wird Genähtes wie Kinderkleidung, Kissen, Mäppchen, Patchwork oder Gestricktes wie Socken, Schultertücher, Schals sowie Gehäkeltes wie Kuscheltiere, Westen, Mützen. Dazu kommen Kerzen, die bemalt, dekoriert oder gedreht sind. Der angebotene Schmuck ist in unterschiedlichen Techniken und verschiedenen Materialien gefertigt. „Und wir haben leckeren Honig, der von fleißigen Bienchen gesammelt wird“, betonen die Inhaber.

Abgerundet wird das Angebot von Workshops, die immer samstags stattfinden sollen. „Wir wollen Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit geben, ihre Kreativität auszuleben“, sagt Sandra Gozdzik und verweist auf die vorbereiteten Arbeitsplätze. Diese Workshops können aber wegen der Corona-Einschränkungen noch nicht gleich zur Eröffnung starten.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.06.2020