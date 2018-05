Anzeige

Viernheim/Mannheim.Wenn in Mannheim der traditionelle Maimarkt steigt, dürfen die Viernheimer Nachbarn nicht fehlen. Sei es als Besucher oder als Aussteller: An den Südhessen kommt man auf dem Messegelände nicht vorbei. In den Zelten und bei den Außenbereichen herrscht wieder rege Betriebsamkeit. Der „Südhessen Morgen“ hat bei einigen Betrieben aus der Brundtlandstadt vorbeigeschaut.

In der Fahrradstadt Mannheim, wo einst Karl Freiherr von Drais die Laufmaschine Draisine erfand, sind es jetzt unter anderem Elektrofahrräder, die das Interesse wecken. Das merkt auch Andreas Hofmann vom Radhaus Viernheim an seinem Freiluftstand. Er hat eine große Auswahl an E-Rädern aus seinem Geschäft in der Rathausstraße mitgebracht aufs Messegelände.

Mobilität bis ins hohe Alter

Auf individuellen Geschmack setzt Francesco Cipresso, der mit Olivenölproben für seine Produkte wirbt. Der Diplom-Agraringenieur importiert und vertreibt kaltgepresstes Olivenöl direkt von Herstellern aus Sizilien. Für Kenner hält er in diesem Jahr auch aromatisierte Speiseöle bereit.