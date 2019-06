Von Rock bis Soul

Viernheim.Mit Hits aus mehreren Jahrzehnten – von Rock über Pop bis zum Soul – begeisterte die Band Eight4tyNine das Publikum beim offiziellen Auftakt der Open-Air-Saison im Deutschen Haus. Für die Formation aus der Metropolregion Rhein-Neckar war es das zweite Gastspiel im Hof der Kneipe an der Weinheimer Straße. Sehr zur Freude von Gastwirt Michael „Michel“ Wunderle lockte das Konzert deutlich mehr Zuhörer an als bei der Premiere im vergangenen Jahr.

Auf dem Programm standen bekannte Stücke wie „Diggin’ In The Dirt“ von Stefanie Heinzmann, „Valerie“ von Amy Winehouse, „Because The Night“ von Patti Smith, „Ich lebe“ von Christina Stürmer, „Dust In The Wind“ von Kansas und „Summer Of 69“ von Bryan Adams. Aber auch „Hold The Line“ von Toto, „Black Velvet“ von Alannah Miles, „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan und „Nutbush“ von Tina Turner kamen beim Publikum bestens an. Bei dem einen oder anderen Hit wurde auch eifrig mitgesungen.

Gert Giussani (Gitarre), Patrick Delamoriniere (Gitarre), Clemens Heilig (Bass), Gert Kremser (Keys), Alexander Kirschner (Schlagzeug) und Frontsängerin Sabine Gantner sowie Backgroundsängerin Ulrike Holderbaum erhielten viel Applaus und bedankten sich dafür mit mehreren Zugaben.

Der Termin für das nächste Scheunenkonzert in der Gaststätte Deutsches Haus steht bereits fest. Am Samstag, 20. Juli, tritt die Band Get Back auf und präsentiert Hits der Beatles. JR

