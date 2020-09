Von Swing bis Rock

Viernheim.. Die Musiker Marcus Stoll und Manfred Gerber von der Band Poker Kings sind am Dienstag, 29. September, 18.30 Uhr, im Alten Brauhaus zu Gast. Nachdem die Formation im Sommer mehrmals in Viernheim in ihrer großen Besetzung zu erleben war, ist nun das Duo mit Kontrabass und Gitarre zu hören. Mit ihren angenehmen Stimmen interpretieren Stoll und Gerber Hits aus 100 Jahren Popmusik. Auf dem Programm stehen „Gassenhauer“ der goldenen 20er Jahre, Swing von Frank Sinatra, Rock’n’Roll von Elvis Presley und Rock-Klassiker von Joe Cocker, AC/DC und Nirvana sowie Hits der aktuellen Charts.

Die Poker Kings arrangieren bekannte Stücke völlig neu. Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire und mitreißender Spielfreude wollen die beiden renommierten Musiker den Gästen einen kurzweiligen Abend bereiten. red

