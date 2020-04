Von Yoga bis Hula-Tanz

Viernheim.Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr musste auch die Volkshochschule (VHS) sämtliche regulären Kurse und Veranstaltungen Mitte März bis auf Weiteres absagen. Die vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter der Bildungseinrichtung und die Kursleiter aber genutzt, um Alternativen zu finden. Nun haben sie ein Online-Angebot zusammengestellt.

Horst Stephan, Leiter der Volkshochschule, erklärt in einer Pressemitteilung: „So dramatisch und tragisch die aktuelle Situation ist, eröffnet sie für uns alle auch einen Raum für Experimente und neue Inspirationen“. So haben etwa die Kursleiter aus dem Fachbereich „Gesundheit“ innerhalb weniger Tage mehrere Videos mit Bewegungsangeboten erstellt.

Verschiedene Fachbereiche

Aktuell stehen auf der Internetseite der VHS 17 kostenlose Videos zur Verfügung. Sie beziehen sich auf folgende Angebote: Yoga auf dem Stuhl mit Beate Rahn, gelenkschonendes Ganzkörpertraining mit Marianne Maier, Karamotion und Wandergymnastik mit Horst Pfirrmann und Hula-Tanz mit Nicola Baumann und Holger Bläß.

Das Angebot soll laut VHS-Leiter Stephan noch weiter ausgebaut werden, nach Möglichkeit auch mit Veranstaltungen aus den anderen Fachbereichen. So wird zum Beispiel in der nächsten Woche ein Video mit dem Philosophen Anton Schmitt zum Thema „Gelassenheit“ dazu kommen.

„Wir freuen uns, trotz momentaner Schließung, auf diese Weise mit unseren Kursteilnehmenden in Kontakt bleiben zu können und hoffen, allen so die schwierige Zeit etwas abwechslungsreicher gestalten zu können“, so Stephan. Gleichzeitig bekämen alle Interessierten, die bislang noch keinen vhs-Kurs besucht haben, die Möglichkeit, in die Angebote „reinzuschnuppern“ und die Kursleiter kennenlernen. red

