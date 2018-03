Anzeige

In seiner Einführung plauderte Schneickerts Galerist aus dem Mannheimer Stadtteil Lindenhof, Horst-Nico Kress, aus dem Nähkästchen: Es gebe kaum etwas vergleichbar Interessantes, als einen Künstler bei seiner Entwicklung zu begleiten. Er kenne Theo Schneickert schon seit drei Jahrzehnten. Der Maler habe eine ganz unverwechselbare Handschrift entwickelt. Seine Werke spiegeln Bildwelten, die durch Gegenständliches inspiriert sind, sich aber nie in der Wiedergabe der äußeren Wirklichkeit erschöpfen.

Schneickert spiele in seinen Werken mit figürlichen, landschaftlichen und architektonischen Assoziationen. Vertrautes scheint bei ihm immer wieder auf: menschliche Silhouetten, ein Hausumriss, Felsen und Gebirge oder Vegetation. Eine einheitliche Bildperspektive, wie sie seit dem 15. Jahrhundert Eingang in die europäische Kunst gefunden hat, strebt Schneickert nicht an. Gerne arbeite er mit großen komplementären Farbflächen wie Orange/Blau oder Rot/Grün.

Seine Kompositionen speisen sich aus Motiven, die er mit seiner Kamera auf Spaziergängen in der Natur einfängt. Dies können Baumrinden, morsches Holz, Spinnweben, Steine, Pflanzen oder Tiere sein. Hierbei macht er Nahaufnahmen in bewusster Unschärfe. In seinem Atelier legt er dann mehrere solche Dia-Aufnahmen übereinander, kombiniert sie auch mit farbigen Klarsichtfolien, verschiebt sie gegeneinander und wirft sie mit dem Projektor auf die Leinwand. Wenn die entstandenen Formen seiner Fantasie entsprechen, beginnt er zu malen. Dann erst beginnt der künstlerische Prozess, die seine Zauberwälder und Traumlandschaften unverwechselbar machen. „Letztlich entscheidet in diesem künstlerischen Prozess das Bild selbst, in welche Richtung es sich entwickeln will“, sagte Kress.

„Ich male, was nicht sichtbar ist“, erklärte Schneickert. Er wolle keine Botschaft vermitteln, sondern biete dem Betrachter Interpretationsangebote für ein „erweitertes Sehen“. Zunächst wirken seine Motive irgendwie vertraut, aber sogleich steht der Betrachter vor einem Rätsel: vor einer undurchdringlichen Fantasiewelt, die zugleich so vertraut erscheint, als wäre es die eigene. kos

