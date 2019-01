„Vor 2021 passiert da nichts“

Viernheim.Zum Jahresanfang hat der „Südhessen Morgen“ mit Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) einen Ausblick auf die voraussichtlichen Entwicklungen geworfen.

Herr Baaß, was den jüngst verabschiedeten Haushaltsplan angeht, müsste Ihnen doch das Herz hüpfen. Jetzt kommt Viernheim raus aus dem Schutzschirm.

Matthias Baaß: Erstmal müssen wir den Abschluss für 2018 vorlegen, der wird geprüft und wir stellen den Antrag auf Entlassung aus dem Schutzschirm. Dann ist nicht mehr das Regierungspräsidium in Darmstadt unsere Aufsichtsbehörde, sondern der Landkreis. Die haben mehr Praxiserfahrung und sind näher dran, das ist gut für uns. Der Gesetzgeber hat in Hessen verschiedene neue Regeln erlassen, die das Arbeiten aber nicht einfacher machen. Wir können uns beispielsweise nicht die jetzt günstigen Kredite sichern, das schränkt unsere Handlungsmöglichkeiten ein. Positiv ist, wenn es uns gelingt, den Zustand der Stadt zu bewahren, den Bürgern weiterhin bieten zu können, was es gibt: Hallen- und Freibad, Stadtbücherei, Musikschule, Grundschulbetreuung, um einiges zu nennen. Wir können nach wie vor mit dem Geld nicht um uns schmeißen.

Das gilt auch für die Rathaussanierung. Wann geht’s los?

Baaß: Vor Ende 2021 passiert da baulich nichts. Wir machen die normale Instandhaltung, klar. Der Auftrag zur Aktualisierung des Brandschutzkonzepts ist erteilt und in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses im März wird die Architektin den aktuellen Stand vorstellen. Voraussichtlich im Juni werden wir die Teilleistungsbereiche – Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro und Statik – nach europaweiter Ausschreibung an Fachplaner vergeben können. Wenn wir dann die Kostenprognose kennen, gibt es noch mal einen Grundsatzbeschluss der Stadtverordneten-Versammlung.

Ist die Rathaussanierung im laufenden Betrieb zu machen?

Baaß: Nein. Stockwerk für Stockwerk vorzugehen wäre einfacher, aber weil das ein Stahlbetonskelett ist, überträgt sich alles an Lärm, das ist unzumutbar. Wohin wir umziehen, ist noch unklar. Die letzte Kostenfortschreibung beläuft sich auf 13 Millionen Euro.

Das Thema Müll erhitzt weiter die Gemüter...

Baaß: Die starke Gebührenerhöhung des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) kommt auf einen Schlag und hört sich deshalb happig an. Wenn Sie aber Ihre privaten Rechnungen aus der Zeit vor dem ZAKB mit jetzt vergleichen, merken Sie: Das neue System ist immer noch billiger, mit Ausnahme der nicht mehr vorhandenen 50-Liter-Tonne. Es gab früher nur drei Preise, jetzt gibt es eine größere Differenzierung. Die Firma Hofmann, die die Bürger mit ihrem Service sehr verwöhnt hat, existiert nicht mehr. Viernheim musste eine neue Lösung finden. Die gesetzlichen Anforderungen haben sich geändert. Alles andere wäre nicht günstiger geworden. Wir alleine hätten jetzt auch erhöhen müssen.

Sind die wilden Müllablagerungen mehr geworden?

Baaß: Es handelt sich um Einzelfälle, aber auch ich habe den Eindruck, diese sind mehr geworden. Es gibt Standorte, bei denen sich Hauseigentümer von außerhalb um nichts kümmern. Da müssen wir ordnungsrechtlich tätig werden. Diese Bürger denken, sie haben ein Haus in einem „All-Inclusive-Städtchen“, aber auch hier gibt es Regeln.

Wie sind die aktuellen Entwicklungen in den beiden Neubaugebieten Bannholzgraben II und Nordweststadt II?

Baaß: Es gibt viel Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum in Viernheim in unterschiedlicher Qualität. Im Groben hat die Stadtverordneten-Versammlung eine Festlegung getroffen, was den Bannholzgraben II angeht. Jetzt müssen wir den Bebauungsplan abarbeiten und verabschieden, dann kann es vorangehen.

Dann kommt ja auch wieder Geld in die Kasse.

Baaß: Das ist nicht das Allerwichtigste, sondern Menschen Wohnraum zu bieten. Die Nordweststadt II ist ein noch größeres Gebiet als Bannholzgraben II und es wird länger dauern, dieses zu entwickeln. Die Konditionen sind noch zu klären.

Dann hat Viernheim bald 50 000 Einwohner und mehr Schlüsselzuweisungen – toll.

Baaß: Mit Sicherheit nicht, das ist auch nicht unser Ziel. Die Rhein-Neckar-Region ist attraktiv und Viernheim profitiert davon als Stadt der kurzen Wege. Die Einwohnerschaft wächst jetzt schon um etwa 100 Menschen pro Jahr. Auch die Binnenentwicklung geht voran, wo auf eigenen Grundstücken noch etwas dazu gebaut werden soll.

Bei dem Wort „Schlüsselzuweisungen“ haben Sie gezuckt, denn mehr Einwohner bedeutet auch mehr Infrastruktur.

Baaß: Genau, da kommen wir zum Schulentwicklungsplan. Hier in Hessen ist der Landkreis baulich zuständig und hat sich die aktuellen Bevölkerungszahlen und die zukünftigen Baugebiete geben lassen. Wir haben einen klaren Zusatzbedarf, was Grundschulen angeht und sind deshalb mit dem Kreis im Gespräch. Es geht um die Erweiterung bestehender Grundschulen oder um eine neue Schule und alternative Standorte. Da muss die Nordweststadt II mit eingerechnet werden. Aktiv ist der Landkreis schon, was die Erweiterung der Alexander-von-Humboldt-Schule angeht. Die Erweiterungsbauten werden vielleicht in drei Jahren eingeweiht. Was eine neue Grundschule angeht, kann ich kein Datum nennen. Der Landkreis macht den Schulentwicklungsplan für alle Gemeinden.

Aber Viernheim kommt da zu seinem Recht, oder?

Baaß: Mit Beschluss des Plans wissen wir mehr. Viernheim wird zum Zuge kommen müssen.

Bedarf gibt es ja auch beim Thema Kita.

Baaß: Wir haben den Prüfauftrag erteilt, ob ein städtisches Grundstück am Heinrich-Lanz-Ring hierfür denkbar wäre. Dort befinden sich bislang eine Grünfläche und ein Parkplatz. Vor 2021 ist nicht mit einer Eröffnung zu rechnen, bevor das durch alle Gremien gegangen ist.

Wann kann die Polizei endlich in die umgebaute Post einziehen?

Baaß: Wir werden die neue Unterkunft noch im ersten Quartal übergeben können, bis Ende Januar wissen wir Genaueres. Das ist ein wesentlicher Schritt, um die Polizeikräfte in Viernheim zu halten und optimale Arbeitsplätze zu bieten. Viernheim ist ja nicht für das Personal verantwortlich, aber für die bauliche Infrastruktur. Von den Kosten her rechnen wir mit aktuell 2,41 Millionen Euro wie im Haushalt 2019 beschlossen.

Das heißt ja nicht, dass es wieder eine Polizeistation in Viernheim gibt. Wie sieht es denn mit der Diskussion über eine Videoüberwachung aus?

Baaß: Der Polizeipräsident hat zumindest gesagt, dass er die Arbeit hier intensivieren will. Eine Videoüberwachung macht meiner Meinung nach nur Sinn, wo es einen Kriminalitätsschwerpunkt gibt – und das ist die Viernheimer Innenstadt nicht. Mit einer Videoüberwachung sind keine Straftaten zu verhindern. Die Aufklärungsquote der Kollegen von der Dezentralen Ermittlungsgruppe kann sich sehen lassen.

