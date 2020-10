Vor einer hohen Hürde

Viernheim.Die Handballherren des TSV Amicitia warten noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison. Zweimal schon hat das Team ein besseres Ergebnis aus der Hand gegeben. Am Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr, wollen die Viernheimer nun den ersten Erfolg verbuchen.

Allerdings ist die Hürde hoch, die Handballer treten bei der SG Pforzheim/Eutingen II an. Bei diesem Team ist kaum absehbar, welche Spieler auflaufen, ob es Verstärkungen aus der ersten Mannschaft oder der A-Jugend-Bundesliga gibt. Die Vorbereitung ist daher für Coach Christian Müller nicht einfach. Der Viernheimer Trainer musste zudem im Training unter der Woche auf Philipp Oswald und Ernst Mantek verzichten. Beide Akteure stehen am Sonntag aber zur Verfügung. Außerdem steht Rouven Müller wieder im Kader, nach überstandener Verletzung dürfte es auf jeden Fall für einen Kurzeinsatz reichen.

Das Spiel der Damen des TSV Amicitia beim TV Brühl wurde abgesetzt, Herren 2 und Damen 2 sind an diesem Wochenende spielfrei. Dafür sind sämtliche Jugendmannschaften am Ball. Den Auftakt macht die männliche E-Jugend am Samstag, 10. Oktober, um 12 Uhr bei der SG Leutershausen. Die B-Jugend gastiert um 13.45 Uhr bei der ASG Birkenau/Hemsbach/Laudenbach 2. Um 14.30 Uhr beginnt die Partie der männlichen C-Jugend bei der SG Bammental/Neckargemünd.

Die weibliche E-Jugend der Spielgemeinschaft Viernheim-Vogelstang empfängt um 16.15 Uhr in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule die MSG „HeLeuSaase“ (Heddesheim, Leutershausen, Großsachsen, Hohensachsen und Lützelsachsen). Die männliche A-Jugend tritt um 17.15 Uhr bei der JSG Hemsbach/Laudenbach an.

Am Sonntag spielt die weibliche E-Jugend um 10 Uhr bei der MSG HeLeuSaase. Die D-Mädchen haben um 11.45 Uhr die SG MTG/PSV Mannheim zu Gast. Das dritte Spiel in Vogelstang bestreiten um 13.30 Uhr die weibliche C-Jugend und der TV Eppelheim. Die männliche D-Jugend fährt zur SG Bammental/Neckargemünd (14.30 Uhr). su

