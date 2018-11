Vor lösbarer Aufgabe

Viernheim.Das letzte Heimspiel-Wochenende des Jahres 2018 bringt noch einmal volles Programm für die Handballer des TSV Amicitia. Im Mittelpunkt steht das Spiel der Badenligaherren am heutigen Samstagabend. Die Viernheimer Handballer stehen um 19.30 Uhr vor einer schweren, aber dennoch lösbaren Aufgabe, wenn der Tabellenfünfte TV Knielingen seine Visitenkarte in der Rudolf-Harbig-Halle abgibt.

Die Platzierung im ersten Drittel der Tabelle hat sich der TVK in erster Linie durch eine überzeugende Abwehrleistung erarbeitet. Mit 271 Gegentreffern stellen die Karlsruher Vorstädter zur Zeit die drittbeste Defensive der Liga, was auch die Viernheimer Angreifer zu spüren bekommen sollen. Das Team der TSV-Trainer Frank Herbert und Mirco Ritter lauert nur zwei Punkte hinter den Knielingern auf dem siebten Platz und würde bei einem Heimsieg zu den Gästen aufschließen.

Die Spielvorbereitung auf den letzten Auftritt vor heimischem Publikum war besser als in der Vorwoche – einige Spieler sind zwar noch leicht angeschlagen, konnten aber trainieren. Der Einsatz von Julius Herbert entscheidet sich spontan, weil der Rückraumspieler im Training umgeknickt ist. Dennis Hoffmann und Leon Schaal werden definitiv verletzt ausfallen. Den Auftakt in der Harbighalle machen um 15 Uhr die Herren 3. Als Tabellenführer der 3. Kreisliga empfangen sie den TV Oberflockenbach 2, der verlustpunktfrei auf dem zweiten Platz steht, zum Kampf um die Spitzenposition. Auch die Herren 2 treten gegen den TV Oberflockenbach an, um 17.15 Uhr gehen die Viernheimer aber als leichter Favorit in die Partie. Am Sonntag geht es mit Jugendspielen weiter. Die männliche D-Jugend trifft um 12.30 Uhr auf die SG Baiertal/Neckargemünd. Um 14.15 Uhr empfängt die männliche C-Jugend auf den SC Wilhelmsfeld. Es folgt um 16 Uhr die Partie der männlichen B-Jugend gegen die SG Baiertal/Neckargemünd. Das Heimspiel der Badenliga-Damen wurde auf Wunsch der SG Pforzheim/Eutingen abgesetzt; ein Nachholtermin steht noch nicht fest. su

