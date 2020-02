Vor schwerer Aufgabe

Viernheim.Auf die zweite Garnitur des TSV Amicitia wartet mit den verbleibenden Spielen der Saison eine ganz schwere Aufgabe. Um das Saisonziel Klassenerhalt doch noch zu erreichen, muss das Team von Trainer Amir Nur nämlich noch sehr viele Punkte sammeln. In den bisherigen Testspielen konnten die Südhessen allerdings nicht so recht überzeugen. Am Samstag, 22. Februar, 13 Uhr, geht es zum Bergsträßer C-Ligisten VfL Birkenau 2.

Die Gastgeber stehen in ihrer Spielklasse mit 24 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, haben also nichts mit der Meisterschaft zu tun und sind auch nicht in Abstiegsgefahr. Anders die Viernheimer, die es in 16 Begegnungen erst auf fünf Punkte bei einem enttäuschenden Torverhältnis von 16:78 brachten. Hoffnung macht dem Schlusslicht allerdings, dass man das rettende Ufer noch nicht ganz aus den Augen verloren hat.

Mit Abdoulaye Nolwenn Drame vom VfB Lampertheim gab es für die Blau-Grünen in der Winterpause lediglich einen Neuzugang zu vermelden. Deshalb hofft Trainer Amir Nur auf Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft und von den A-Junioren.

Am Donnerstag, 27. Februar, steht mit der Partie beim ambitionierten B-Ligisten SC Blumenau die letzte Testbegegnung an. Um Punkte geht es dann am Sonntag, 1. März, 12.30 Uhr, wenn der MFC Phönix Mannheim im Viernheimer Waldstadion zu Gast ist. JR

