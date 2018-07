Anzeige

Viernheim.Aus der Praxis für die Praxis: Am Freitag, 10. August, starten zwei neue Kurse „Fit für die Schule“ im Familienbildungswerk (14 bis 15 Uhr oder 15 bis 16 Uhr). Der Kurs möchte die individuelle Schulreife spielerisch unterstützen und auf das Leistungsvermögen der Kinder mit entsprechenden Arbeitsmaterialien eingehen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz werden die Kinder sowohl sprachlich als auch motorisch gefördert. Den Eltern werden gezielt Hilfen an die Hand gegeben. Der Kurs wird geleitet von Stephanie Diether und geht über acht Nachmittage. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk trotz Ferien unter der Telefonnummer 06204 / 92 96 20, per E-Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de) oder über die Homepage www.familienbildungswerk.de entgegen. su