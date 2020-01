Vorbereitung auf Notfälle

Viernheim.Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) veranstaltet am Mittwoch, 5. Februar, von 19 bis 21 Uhr einen Erste-Hilfe-Auffrischungs-Lehrgang in ihren Räumen am Johanniterplatz 1. Dabei geht es unter anderem darum, was zu tun ist, wenn man sich verschluckt sowie um das Vorgehen bei Bewusstlosigkeit und die Wiederbelebung. Praktische Demonstrationen und Übungen sollen im Mittelpunkt stehen. Die Teilnehmer können auch Themenwünsche äußern.

Der Lehrgang ist laut JUH nicht mit einem neunstündigen Erste-Hilfe-Kurs gleichgestellt und wird somit nicht für den Führerschein anerkannt. Er richtet sich an alle, die ihr Wissen auffrischen wollen. „Denn zu jeder Zeit und an jedem Ort können sich Notfallsituationen ereignen, die eine spontane und beherzte Hilfeleistung erforderlich machen“, schreibt die JUH in der Ankündigung. Oft könne rasches Handeln Leben retten. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06204/96 100 oder im Internet unter www.juh-bergstrasse-pfalz.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020