Vorbereitung zur Rückrunde im Gange

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia bestreitet am Samstag, 14.30 Uhr, sein erstes Testspiel nach der mehrwöchigen Winterpause. Das Team von Trainer Uwe Beck hat bereits einige Trainingseinheiten absolviert, darunter auch anstrengende Übungen beim Viernheimer Stemm- und Ringclub. Jetzt ist es allerdings an der Zeit, wieder Spielpraxis auf dem Rasen zu sammeln. Mit dem Landesligisten ASC Neuenheim haben sich die Blau-Grünen allerdings gleich einen starken Gegner ins heimische Waldstadion eingeladen.

Mit Erfolgserlebnis nach Viernheim

Die Neuenheimer spielen in der Landesliga Rhein-Neckar bisher eine tolle Saison, haben als Tabellenvierter noch beste Chancen auf Relegationsplatz zwei. Trainer Alex-ander Stiehl hat mit Torjäger Nazmi Bulut und Stefan Berger auch ehemalige Viernheimer in seinen Reihen. Zuletzt gab es einen 8:1-Sieg gegen den VfB Leimen.

Bei den Blau-Grünen geht es auch darum, die zuletzt verletzten Spieler wie Sebastian Heinrich, Baybora Öszu und Milos Ignjic wieder an die Mannschaft heranzuführen. Schließlich war die Personaldecke vor der Winterpause doch recht dünn.

In den restlichen Saisonspielen wollen sich die Südhessen auch noch um einige Tabellenplätze verbessern. Derzeit ist es Rang neun mit 22 Punkten. Nach Startschwierigkeiten hatte sich der TSV Amicitia in der neuen Liga dann aber doch recht schnell akklimatisiert. „Platz fünf wäre hervorragend“, so Übungsleiter Uwe Beck. Dabei soll Marc Willems als neuer Co-Trainer mithelfen. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019