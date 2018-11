Vorbereitungen für Krippenspiel

viernheim.In der Pfarrei Johannes XXIII. findet am Heiligabend, 24. Dezember, eine Krippenfeier in der Marienkirche statt. Alle Mädchen und Jungen, die beim Krippenspiel in diesem Gottesdienst mitspielen möchten, sind eingeladen, am Donnerstag, 15. November, von 18 bis 18.30 Uhr zur Rolleneinteilung ins Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche zu kommen. Kinder, die gerne mitspielen möchten, aber an diesem Termin verhindert ist, melden sich bis Montag, 12. November, im Pfarrbüro unter Telefon 06204/788 44 oder per E-Mail an Pfarrbüro@Pfarrei-JohannesXXIII.de. Die Proben für das Krippenspiel finden an folgenden Terminen statt: Samstag, 8. und 22. Dezember, jeweils ab 10 Uhr und Freitag, 14. Dezember, ab 15 Uhr. red

