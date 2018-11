„Vorbilder unserer Stadt“

Viernheim.Gleich sechs Ehrenbriefe des Landes Hessen hat Landrat Christian Engelhardt an Viernheimer Stadtverordnete und Stadträte überreicht. „Wer sich in der Kommunalpolitik engagiert, der wird nicht sehr oft mit Lob bedacht“, erklärte der Chef der Kreisverwaltung bei der Parlamentssitzung. Stadtverordnete und Stadträte brächten sich dennoch ehrenamtlich für das Gemeinwohl ein. „Sie stellen sich der Verantwortung in ihrer Stadt“, sagte Engelhardt, der das umfangreiche ehrenamtliche Engagement in Viernheim würdigte.

Zwei Frauen und vier Männer, die seit mindestens zwölf Jahren politische Verantwortung übernehmen, bekamen den Landesehrenbrief überreicht. Jenny Dieter saß von 2006 bis 2011 für die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung und gehört seit 2011 dem Magistrat an. Zudem habe sie Funktionen in anderen SPD-Organen ausgeübt und sich als Vorsitzende des Vereins der Hundefreunde engagiert. Klaudia Forg gehört seit 2006 ununterbrochen der SPD-Fraktion an. Die ehemalige Bauausschussvorsitzende hält auch Viernheimer Brauchtum hoch, setzt sich für Kerwe und Fastnacht ein.

In Vereinen engagiert

Tobias Weiße zog erstmals 2006 in die Stadtverordnetenversammlung ein und sitzt seither in der CDU-Fraktion. Gleichzeitig kam Christoph Winkler ins Stadtparlament, der zuvor auch Vorsitzender der Jungen Union Viernheims war. Richard Werle ist nicht nur seit zwölf Jahren Stadtverordneter für die CDU, sondern seit über 50 Jahren im Viernheimer Vereinsleben engagiert – beim MGV 1846, der Apostelspielschar oder den Herolden.

Bastian Kempf habe mehrere Aufgaben „teilweise zeitgleich betrieben“, betont der Landrat. Er ist seit 2006 Stadtverordneter und führt seit 2011 die CDU-Fraktion. Die Junge Union vertrat Kempf in Viernheim, auf Kreis- und Landesebene. Er ist CDU-Vorstandsmitglied und Mitglied des Bergsträßer Kreistags. Zwei Kommunalpolitikern, die für ihren Einsatz bereits den Landesehrenbrief erhalten haben, wurden Ehrenbezeichnungen der Stadt Viernheim verliehen. Gerd Brinkmann (Bündnis 90/Die Grünen) war acht Jahre lang Stadtverordneter, bevor er 2006 in den Magistrat wechselte. „Er setzte sich und setzt sich besonders für alle Belange der Umwelt ein“, gratulierte Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler dem neuen Ehrenstadtrat.

Volker Ergler (CDU) hat seit 1997 ununterbrochen das Mandat für die Stadtverordnetenversammlung. Genauso lange vertritt er die Christdemokraten im Haupt- und Finanzausschuss. Seit 2001 sitzt er im Aufsichtsrat der Stadtwerke und war zehn Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Gemäß dem Beschluss des Parlaments darf er sich künftig Ehrenstadtverordneter nennen. Zudem hat sich Ergler in enormem Maß beim TSV und dem TSV Amicitia Viernheim eingebracht. „Das sind echte Vorbilder für ehrenamtliches Engagement in unserer Stadt“, bedankte sich Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler.

