Vorbildlicher Online-Vertrag

Viernheim.Der digitale Prozess, mit dem ein Mietvertrag für das Bürgerhaus abgeschlossen werden kann, soll bald als Vorbild für vergleichbare Abläufe in ganz Hessen dienen. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hat das Innenministerium Viernheim nämlich als eine Modellkommune für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ausgewählt. Dieses verlangt von allen staatlichen und kommunalen Institutionen, dass sie ihre Dienstleistungen bis zum Ende des Jahres 2022 auch digital zur Verfügung stellen. Dazu müssen deutschlandweit mehr als 500 Einzelangelegenheiten organisiert werden.

Bürgermeister Matthias Baaß betont, dies ergebe nur Sinn, wenn dahinter auch insgesamt digitale Prozesse stünden. „Allein ein Formular im Internet zum Herunterladen anzubieten und dann die Daten per Hand zu übertragen, hilft nicht weiter.“ Zu lösen ist die Herausforderung nach Einschätzung des Bürgermeisters nur dadurch, dass alle Städte in Hessen mit der Landesregierung zusammenarbeiten. „In Rathäusern ist die Vielfalt der Aufgaben immens, das ist ein großer Unterschied zu Fachbehörden. Das Rathaus kümmert sich um Geburten, um Steuerbescheide, um Mietverträge und Personalausweise. In Fachbehörden ist die Ausrichtung wesentlich enger“, so Baaß. Um dieser Vielfalt Herr zu werden, haben sich auf Landesebene die Verbände der Städte und Gemeinden und das Land Hessen zusammengetan. Es gilt das Prinzip „einer für alle“.

Die Stadt Viernheim arbeitet daher den Prozess zum Abschluss eines Mietvertrages für das Bürgerhaus so aus, „dass dieser auch zum Beispiel in Gelnhausen oder Kassel nutzbar ist, damit nicht jede Stadt Hunderte von Angelegenheiten komplett selbst betrachten muss“, sagt Baaß. Die Modellkommunen sollen Konzeptionen, Online-Assistenten, Schnittstellen oder digitale Prozesse entwickeln und erproben.

Viernheim hatte sich als Modellkommune beworben und sich dabei mit der Metropolregion Rhein-Neckar, dem Landkreis Bergstraße und der Stadt Bensheim zusammengetan. Hessens Innenminister Peter Beuth erklärte in einem Brief an Baaß: „Ich freue mich sehr, dass Ihre Bewerbung erfolgreich war und die Umsetzung Ihres Konzeptes eine Förderung erhalten wird – herzlichen Glückwunsch!“ red

