Viernheim.In Möchengladbach fanden die Deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten statt. Mit dabei waren die Viernheimer Jochen Hofmann und Roland Münchenbach, die in ihren Altersklassen M40 und M55 vordere Platzierungen anstrebten. Hohe Temperaturen, aber auch ein böiger Wind bildeten die Rahmenbedingungen für die über 1300 gemeldeten Teilnehmer.

Am Wettkampfmorgen ging es zunächst für Münchenbach im Dreisprung der M55 zur Sache. Hier machte sich das fehlende Sprungtraining aufgrund einer langwierigen Entzündung in der Vorbereitung bemerkbar. Als bester Versuch gingen lediglich 10,42 Meter in die Statistik ein. Das reichte in der Endabrechnung für den sechsten Platz. Axel Dimmel vom TSV Bayer 04 Leverkusen wurde mit gesprungenen 12,32 Meter und mit exakt einem Meter Vorsprung Deutscher Meister. Auf den anschließenden Vorlauf über 100 Meter verzichtete Münchenbach. Ein Bluterguss im Beinbeuger machte einen maximalen Sprint unmöglich und das Verletzungsrisiko war dem Viernheimer zu groß. Für das Erreichen des Endlaufes hätten ihm 13,10 Sekunden gereicht. Diese Zeit wäre ohne den Bluterguss im Bereich des Möglichen gewesen.

Neue Bestzeit aufgestellt

Kämpfen musste danach Jochen Hofmann in seinem Vorlauf über die kurze Sprintdistanz, um sich für das Finale der besten Acht zu qualifizieren. In Lauf eins hatte der Viertplatzierte 12,05 Sekunden vorgelegt. Auch Hofmann kam als Vierter durchs Ziel. Allerdings stürzte er dabei und verletzte sich an Arm und Schulter. Die Sorgen waren jedoch schnell vergessen. In 12,10 Sekunden ergatterte er den letzten Platz im Endlauf. Zudem verhinderten die kleinen Verletzungen die Teilnahme am Endlauf nicht. Dort gab er erneut Vollgas und verbesserte seine Seniorenbestzeit auf 11,96 Sekunden. Nach einem harten Kampf mit dem Viertplatzierten bedeutete diese Zeit zudem Platz fünf. Den Titel sicherte sich der Halleneuropameister über 60 Meter, Jochen Gippert vom TV Herkenrath, in starken 11,04 Sekunden. Zweiter wurde Jan Schiendzielor in 11,12 Sekunden. Der Bayer zählt im Hürdensprint noch immer zu den 20 besten Deutschen.