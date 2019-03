Vorerst auf Platz vier

Viernheim.Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim sind kurz vor Saisonende auf den vierten Platz zurückgefallen. Mit dem 77:84 ging nicht nur das Spiel bei der SG EK Karlsruhe verloren, sondern auch die Tabellenführung.

Die Sharks kamen gut ins Spiel, aber EK Karlsruhe war von Beginn an der erwartet starke Gegner. Nach dem ersten Viertel lag die BG knapp zurück (19:23), kämpfte sich aber bis zur Halbzeitpause auf 40:41 heran. Vor allem auf Victor Habrich konnten die BG-Spieler zählen, der offensiv wie defensiv überzeugte und zur Halbzeit bereits 14 seiner insgesamt 19 Punkte erzielt hatte. Nach der Pause übernahmen die Spieler von Trainer Robin Zimmermann sogar die Führung, konnten diese aber nicht halten.

Die Hausherren setzten dagegen ihre vier großen, beweglichen Spieler immer besser in Szene. Pascal Raabe war kaum zu stoppen und erzielte insgesamt 27 Punkte. Das dritte Viertel ging mit 22:12 an Karlsruhe, die BG musste in den letzten zehn Minuten elf Punkte Rückstand aufholen. Das Team aus Viernheim und Weinheim, angeführt von einem bestens aufgelegten Top-Scorer Daniel Lohrke, versuchte alles.

Doch die Karlsruher hielten dem Druck stand und sicherten sich durch dieses Ergebnis auch noch den direkten Vergleich mit einem Punkt Vorsprung. Für die Sharks ist die Niederlage ein herber Rückschlag. Da die direkten Konkurrenten Kirchheim II und Freiburg II siegreich waren, fällt die BG auf Platz vier zurück. Aus eigener Kraft kann die BG nur noch Dritter werden. Das könnte eventuell zur Teilnahme an den Relegationsspielen für den Aufstieg in die Regionalliga berechtigen.

BG Viernh.-Weinheim: Daniel Lohrke (23 Punkte/2 Dreier), Victor Habrich (17), Salvatore Baragiola (16), Lukas Kreutzer (9/1), Maurice Martin (6/1), Dogukan Ceneli (4/1), Marcus Almenäs, Patrick Dörr, Sebastian Geister, Jacob van Miltenburg. su

