Vorfreude auf den Ostermarkt

Die Hobbykünstler bieten – wie schon 2018 – Workshops an.

Viernheim.Die aktiven Mitglieder des Hobbykünstlervereins blicken auf einen vollen Terminkalender. Beim Vereinstreff im „Café Kempf“, der alle zwei Monate stattfindet, stellten die Verantwortlichen die wichtigsten Veranstaltungen vor. Als nächster Höhepunkt des Jahresprogramms steht der große Ostermarkt am Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, im Viernheimer Bürgerhaus an. Außerdem möchten sich die Hobbykünstler im zweiten Halbjahr bei einem verkaufsoffenen Sonntag im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) präsentieren.

Vereinsvorsitzende Sabine Schramek konnte zu der Zusammenkunft zahlreiche Mitglieder begrüßen und informierte über den Stand der Vorbereitungen. Demnach sind beim Ostermarkt bereits sämtliche Stände im großen und kleinen Saal des Bürgerhauses vergeben. „Auf der Warteliste stehen auch schon einige Interessenten“, freute sich Schramek über die große Nachfrage. Entsprechend umfangreich sei das Angebot. Aus dem üblichen Rahmen fallen dabei die Dekorationen aus Kaffeebohnen und Pistazienschalen, rostige Figuren und Airbrush-Tattoos. Darüber hinaus bietet der Verein Workshops und Vorführungen an.

Ausstellung im Einkaufszentrum

In guten Gesprächen sind die Viernheimer Kunsthandwerker nach eigenen Angaben mit dem Centermanagement des RNZ. Bei einem der verkaufsoffenen Sonntage wollen sie die Aktionsflächen in der Ladenstraße für eine Präsentation nutzen. Lagepläne liegen bereits vor, genauso wie erste Anmeldungen. „Das wäre natürlich eine tolle Sache, denn schließlich kommen an solchen Tagen Tausende von Besuchern ins Rhein-Neckar-Zentrum“, erklärte Sabine Schramek.

Auch in Sachen Außendarstellung waren die Viernheimer Hobbykünstler zuletzt aktiv. Auf der Internetseite und der Facebookseite sind ein kurzer Werbefilm und viele Fotografien zu sehen. Außerdem werden dort einige Aussteller in Wort und Bild vorgestellt. JR

Info: Weitere Informationen unter hkv-viernheim.de

Mittwoch, 20.02.2019