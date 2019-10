Vorfreude auf die Kampagne

Viernheim.„Sie ist unsere Prinzessin in Lauerstellung“, sagt Elferratspräsident Detlef Gläser. Denn bis zu ihrer Inthronisation muss sich Melanie Schneider noch gedulden, erst am Samstag, 16. November, wird sie die neue CdG-Prinzessin Melanie I. von Feuer und Flamme.

Der Club der Gemütlichen stellt seine neue Regentin offiziell vor, Mitglieder des Elferrats, des Senats, des Vereinsvorstands und ehemalige Prinzessinnen sind dabei, als die Nachfolgerin von Selina I. aus dem Hause Ellemiller bekannt gegeben wird. Detlef Gläser bedankt sich zunächst bei der noch amtierenden Prinzessin für eine tolle Kampagne, Selina I. habe ihrem Spitznamen „Duracell“ alle Ehre gemacht. Die Prinzessin blickt zurück auf tolle närrische Stunden: „Weil ihr mich dabei begleitet habt, wurde es einfach unvergesslich“, bedankt sich Selina I. ihrerseits beim Präsidenten, dem Elferrat und allen CdG-Narren.

Für ihre Nachfolgerin hat sie ein Prinzessinnen-Album als Einstandsgeschenk, ganz in feuerwehrrot gehalten. Denn ihren närrischen Titel „von Feuer und Flamme“ verdankt Melanie Schneider ihrer Liebe zur Feuerwehr. Nicht nur darüber informiert Detlef Gläser die versammelte CdG-Familie. „Sie ist beim CdG keine Unbekannte, denn ihre Mutter Etel war 1993/1994 Prinzessin und ihre Schwester Stephanie im Jahr 2015/2016“, berichtet der Präsident, der sich über ein echtes Viernheimer Mädchen als Regentin freut. Melanie sei vor 34 Jahren im Sternzeichen Steinbock geboren. „Man sagt, Steinbock-Frauen seien unterkühlt und unnahbar, aber auf Melanie trifft das gar nicht zu“, betont Gläser.

Silvio Menegatti erinnert sich noch an das kleine Gardemädchen Melanie: „Damals habt ihr in Pandabären-Kostümen getanzt.“ Der Senatspräsident kennt noch mehr Details aus dem Leben der neuen Prinzessin – wo sie am liebsten Urlaub macht, was sie am besten kocht, dass sie gern einkauft und am liebsten Schlager von Helene Fischer hört.

Melanie, Ehemann Florian, Mutter Etel, Vater Roland und Oma Etelka nicken zustimmend. Auf ihre Familie kann sich die Mutter von zwei Töchtern in den kommenden Monaten verlassen, wenn sie viel Zeit für ihre närrische Aufgabe aufbringen muss. „Dieses große Amt macht mich schon etwas nervös“, gibt Melanie I. zu, ist aber auch überzeugt: „Ich freue mich auf tolle Monate, die ich mit euch erleben darf.“ su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.10.2019