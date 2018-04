Anzeige

Klatschen, jubeln und mitsingen wird eingefordert und auch tanzen ist nicht verboten. Gute Laune ist deshalb Programm. So war es auch diesmal, wozu auch die Viernheimer Sängerin Lena Schafhaupt ihren Beitrag leistete. Nach einigen Kurzgastspielen bei Holger Bläß war sie erstmals fester Bestandteil. Instrumentale Unterstützung gab es diesmal durch Bassist Nicholas Neumüller und Christoph Schnell am Schlagzeug, die ebenso wie Gastgeber Holger Bläß mit gelungenen Soloeinlagen jedem Stück eine besondere Note verpassten.

Die Auswahl der Lieder war einmal mehr ein Streifzug durch die Geschichte von Rock und Pop. Ob „Crossroads“ von John Mayer, „Price Tag“ und „Do It Like A Dude“ von Jessie J, „Valerie“ von Amy Winehouse, „Diamonds“ von Rihanna, „Signed, Sealed, Delivered“ oder „Superstition“ von Stevie Wonder, „Rolling In The Deep“ und „Someone Like You“ von Adele, „Ain´t Nobody“ von Chaka Khan, „All About The Bass“ von Meghan Trainor, „Happy“ von Pharrell Williams oder „Use Somebody“ von Kings of Leon sind allesamt bestens geeignet um Partystimmung zu erzeugen.

Schafhaupt beim Stadtfest

Wer bei der jüngsten Session nicht genug von Fatma Tazegüls außergewöhnlicher Stimme und deren toller Performance bekommen hat, der kann beim Tanz in den Mai am 30. April im Casino des Capitols in Mannheim eine richtig große Portion bester Unterhaltung genießen.

Mit Lena Schafhaupt ist ein Wiederhören am 8. Juni möglich, wenn sie mit den Viernheimer Allstars beim Stadtfest auftritt.

