Vorletzter Spieltag der Badenliga

Viernheim.Die Bowlingsaison auf Landesebene nähert sich ihrem Ende. Die Verbandsliga hatte bereits ihren letzten Spieltag in Pforzheim, die Badenliga der Damen und der Herren bestritt ihren vorletzten Spieltag in Ludwigshafen, und ebenfalls den vorletzten Spieltag trugen die beiden Bezirksligen auf den Bahnen in Viernheim aus. In der Verbandsliga Herren konnten die beiden aus dem USC kommenden Teams nicht in den Kampf um Meisterschaft und Aufstieg eingreifen. BC Phoenix blieb nach sechs erfolgreichen Spielen auf dem dritten Tabellenplatz und AS Viernheim konnte mit 6854 Pins als tagesbestes Team auf den sechsten Tabellenplatz vorrücken.

BC Phoenix: Stefan Fackel-Kretz (1765 Pins), Frank Goerke (1748), Andreas Kraft (1050/6 Spiele), Oliver Herrscher (1037/6), David Brittner (505/3) und Nico Hammer (386/3).

AS: Bastian Busalt (1867 Pins), Klaus Neckermann (1557), Daniel Busalt (1604/8 Spiele), Jürgen Wacker (1412/8) und Alexander Forsch (200). 214 Pins wurden Wechselspie-lern zugeordnet.

In der Badenliga Damen war am vorletzten Spieltag das Team von Eintracht in bester Form und ging mit 3492 Pins als Sieger hervor. Die so erzielten 16 Punkte machen den Kampf um die Meisterschaft wieder spannend, denn die Favoritinnen von DBC Nova Mannheim haben nur noch sechs Punkte Vorsprung.

Eintracht: Cornelia Süß (929 Pins), Tanja Kowalski (919), Ingeborg Glück (872) und Daniela di Nunzio (772).

Drei Teams in Badenliga aktiv

In der Badenliga Herren hatte das BC Team 89 am vorangegangenen Spieltag noch als tagesbestes Team geglänzt und die Hoffnung, gestärkt in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen zu können. An diese Leistung konnte nicht angeknüpft werden. Sieben erfolgreiche Spiele, jedoch sechs Bonuspunkte für die Pins, reichten zwar zum dritten Tabellenplatz, aber der Abstand zum Tabellenführer vergrößerte sich auf elf Punkte. Aus eigener Kraft ist der Titel nicht mehr zu erreichen. Konstant gegenüber dem vorangegangenen Spieltag blieben die Herren von BC Royal, die mit acht Punkten Bonus drittbestes Team nach Pins waren und damit den fünften Tabellenplatz erfolgreich verteidigten. Das Team von BTT Viernheim, schon am Spieltag zuvor in höchster Abstiegsgefahr, konnte mit 80097 Pins die Punkte aus drei Spielen nebst zwei Bonuspunkten verbuchen und hat sich damit auf den letzten Tabellenplatz verschlechtert.

BC Team 89: Andreas Kowalski (1805 Pins), Sascha Birk (1754), Stefan Lurk (1597), Oliver Stamm (1316/7 Spiele), Uwe Weßling (1109/6) und Michael Betzold (521/3). 321 Pins wurden Auswechselspielern zugerechnet.

BC Royal: Peter Blaesing (1870 Pins), Hans-Peter Eberspach (1809), Thorsten Knoll (1790), Robert Schroth (1620), Bernd Frey (841/5 Spiele) und Uwe Kolbenschlag (676/4).

BTT: Patrick Keil (1692 Pins), Andreas Peper (1675), Nicolas Riesner (1656), Patric Nikula (991/6 Spiele) und Tim Lindacher (570/3).

Erfolgsserie fortgesetzt

Die in der ersten Bezirksliga spielende zweite Mannschaft von BC Royal setzte ihre zuletzt begonnene Erfolgsserie auch auf der Heimbahn fort. Sie erzielte 4812 Pins. Ob die acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und zehn Punkte auf den Tabellendritten am Ende zur Meisterschaft reichen, bleibt offen.

BC Royal 2: Rainer Schippers (1295 Pins), Frank Michel (1246), Richard Gerards (1057), Joachim Wenzke (589/3 Spiele) und Hans-Jürgen Dürholt (483/3). 142 Pins wurden Wechselspielern zugerechnet.

In der zweiten Bezirksliga konnten die beiden Mannschaften von BC Fireballs den Vorteil, auf der Heimbahn zu spielen, nicht nutzen. BC Fireballs 1 erzielte 4837 Pins, war damit zweitbestes Team des Tages, blieb aber dennoch auf dem dritten Tabellenplatz. Die Meisterschaft bleibt damit bis zuletzt offen. Die BC Fireballs 2 waren mit 4148 Pins nur in drei ihrer Begegnungen erfolgreich, konnten sich aber mit den neun Punkten aus Spielen und Bonus auf dem sechsten Tabellenplatz halten.

BC Fireballs 1: Rouwen Weber (1286 Pins), Marco Coney (1223), Stefan Stubbe (1168) und Wolfgang Steinke (1160).

BC Fireballs 2: Patrick Braun (1080 Pins), Norbert Bergmann (849/5 Spiele), Herbert Hensler (847/6), Oliver Czaika (743/5) und Frank Boscheinen (629/5). red

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018