Vorrundenmeister gefeiert

Viernheim.Die dritte Herrenmannschaft des TSV Amicitia Viernheim trat ersatzgeschwächt zum Hinrundenfinale in Wallstadt an. Bereits in den Doppeln konnte die Viernheimer Truppe in Führung gehen. Nach zwei verlorenen Einzeln konnten Kevin Che Ntep, Bernd Kadel, Ampathe Ba und Mario Graefen dagegen punkten. In der letzten Einzelrunde musste sich Kevin Che Ntep geschlagen geben, während Dennis Dolshenko knapp gewann. Durch den souveränen Sieg von Ampathe Ba fehlte den Viernheimern nur noch ein Punkt, doch Kadel verpasste, diesen zu holen. Ersatzspieler Graefen sicherte mit seinem zweiten Einzelsieg den 9:5-Erfolg und die Vorrundenmeisterschaft.

Sieg beim Tabellenführer

Zum Tabellenführer nach Weinheim ging es für die siebte Herrenmannschaft. Um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren, musste gepunktet werden. In den Doppeln unterlagen Marc Schober/Vincent Mayer, während Astrid Ernst/Trung Nguyen klar gewannen. Durch fünf Siege in den ersten Einzeln stand der Sieger bereits früh fest. In der zweiten Einzelrunde unterlagen Ernst und Nguyen jeweils im vierten Satz, während Schober und Mayer ihre zweiten Spiele für sich entschieden. Somit konnte der TSV mit dem 7:3-Erfolg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten.

Die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia musste ersatzgeschwächt zur DJK Käfertal. Gegen den Tabellenzweiten hatte die gegen den Abstieg kämpfenden Viernheimer wenig Hoffnung. Das Doppel Tim Trobisch/Kristijan Cule unterlag in der Verlängerung des fünften Satzes. Cule konnte in seinem Einzel zwar den ersten Satz gewinnen, verpasste es aber, das Spiel zu gewinnen. Auch Nägele scheiterte knapp.

Die vierte Herrenmannschaft empfing die zweite Mannschaft der TSG Lützelsachsen. Richard Schober/Eckard Heldt gewannen ihr Doppel souverän, während Quang-Vinh Thai/Helmut Marquardt unterlagen. Elmar Graefen/Jürgen Faber schafften es, die Viernheimer Führung nach den Doppeln zu sichern. Das vordere Paarkreuz, bestehend aus Schober und Thai, musste die ersten beiden Einzel zur Führung der Gäste abgeben. Das mittlere Paarkreuz konnte nichts gegen die Führung der Gäste unternehmen. Faber und Marquardt schafften es jedoch, durch zwei Siege die Mannschaft wieder in Front zu bringen. Das mittlere Paarkreuz teilte sich erneut die Punkte. Durch zwei Siege des letzten Paarkreuzes konnte ein 9:6-Erfolg eingefahren werden.

Nachwuchs unterliegt

Die Jugendmannschaft der Spielgemeinschaft (SG) trat zu Hause gegen die dritte Mannschaft der DJK Käfertal an. In den Doppeln konnten Benjamin Noe/Duy Anh Dao für die SG punkten, während Vincent Mayer/Jan Safferling dies nicht gelang. Die erste Einzelrunde ging durch Siege von Mayer, Noe und Safferling klar an die Viernheimer. Die zweite Einzelrunde verlief genau entgegengesetzt. Für die SG konnte lediglich Duy Anh Dao punkten. Beim Stand von 5:5 ging es in die entscheidende Einzelrunde, in der nur Noe siegte, was eine 6:8-Niederlage zur Folge hatte.

Tabellenkeller-Duell

Zum direkten Tabellenkeller-Duell reisten die ersten Herren zur Oberliga-Reserve nach Ettlingen. Durch die Erfolge der neuen Doppel Maus/Winkenbach sowie Beck/Czech konnten die Viernheimer mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln gehen. In den Einzeln waren die Viernheimer nicht so erfolgreich, wodurch die Ettlinger die Führung übernahmen und ausbauen konnten. Stephan Maier zeigte in einem kampfbetonten Spiel eine beherzte Leistung und behielt die Oberhand. Ebenso verbuchte Andreas Czech einen weiteren Punkt und verkürzte zum 4:6. Das Spiel der beiden Spitzenspieler entwickelte seine eigene Dynamik, welches Erik Winkenbach nach packenden Wechseln für sich entschied. Diesen Schwung nahm der Viernheimer Mannschaftsführer Maus mit in sein nächstes Spiel und konnte es für sich entscheiden. Nach hochklassigen Ballwechseln musste sich Patrick Beck in der Verlängerung des Entscheidungssatzes geschlagen geben. Das starke hintere Paarkreuz der Viernheimer konnte mit zwei weiteren Erfolgen erstmalig wieder mit 8:7 in Führung gehen. Das Schlussdoppel entschied nun über Sieg oder Unentschieden. Im fünften Satz gerieten die Viernheimer mit 3:7 in Rückstand. Doch die Viernheimer konnten mit acht Punkten in Folge das Doppel für sich entscheiden und den 9:7-Sieg perfekt machen.

Im Derby der Kreisklasse A kam es zum Duell zwischen der zweiten Mannschaft des TV Viernheim und der vierten Mannschaft des TSV Amicitia. In den Doppeln sah es gut aus für die vierte Mannschaft des TSV. Im weiteren Verlauf drehte sich das Spiel jedoch zuungunsten des TSV. In den Einzeln konnte nur noch Helmut Marquardt und Jürgen Faber je einmal punkten. So blieb es bei der 4:9-Niederlage gegen den Stadtrivalen.

Damen bleiben auf Platz sechs

Im Duell im Tabellenmittelfeld traf die zweite Damenmannschaft des TTC Ketsch auf die erste Damenmannschaft des TSV Amicitia. In den Doppeln schafften es Gabi Baureis/Heike Reich, ihr Doppel zu gewinnen. Maria König/Meike Drescher verloren hingegen. Das erste Einzel verlor Baureis im dritten Satz, während König ihr erstes Einzel gewinnen konnte. Darauf folgte ein souveräner Sieg von Drescher und eine Niederlage von Reich. Den letzten Punkt für die Viernheimerinnen konnte König im dritten Satz holen. In einem extrem engen und ausgeglichenen Spiel schafften es beide Mannschaften, je drei Fünf-Satz-Spiele für sich zu entscheiden. Durch das bessere Spielverhältnis hält sich die erste Damen trotz der 8:5-Niederlage gegen Ketsch auf dem sechsten Tabellenplatz. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018