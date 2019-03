Vorstand in Ämtern bestätigt

Viernheim.Bei den Wahlen im Rahmen der Mitgliederversammlung des Eine-Welt-Kreises gab es keine Änderungen auf den Vorstandsämtern. Hilde Maier hat weiterhin das Amt der ersten Vorsitzenden inne. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Margot Ott, während Robert Toth auch in Zukunft das Amt des Kassenwartes bekleidet.

Nach der Begrüßung der Mitglieder und den Dankesworten durch die Vorsitzende für die Arbeit im vergangenen Jahr erinnerte Schriftführerin Margot Ott bei ihrem Rechenschaftsbericht des Vorstandes noch einmal an die wichtigsten Ereignisse im zurückliegenden Jahr. Diverse Vorträge im Weltladen und Kooperationen mit anderen Vereinen waren die Schwerpunkte, welche die Arbeit des Weltladens prägten.

Wie aktiv der Eine-Welt-Kreis im vergangenen Jahr war, und wie groß die Bandbreite an Veranstaltungen und Aktionen ist, zeigte eine Präsentation darüber. Neben den alljährlichen festen Terminen wie faire Stadtführungen, die Coffee-Stop-Aktion von Misereor, Weltladentag und Faire Woche, gab es auch jede Menge neue Veranstaltungen.

Kassenwart Robert Toth berichtete von einem guten Jahr bei der Spendenausschüttung sowie einem erfreulich aufgestellten Weltladen. So konnten wieder durch die Gewinneinnahmen des Weltladens und Einzelspenden Gelder an die Projekte von Pfarrer Bauchrowitz in Brasilien, Afrika-Verein Focus, Misereor und Yaa Soma sowie Lotus gespendet werden.

Seit 1994 ist der Eine-Welt-Kreis eingetragener Verein. Das wird in diesem Jahr mit vielen Jubiläumsveranstaltungen gefeiert. In einer kurzen Vorschau warb Hilde Maier für die geplanten Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr anlässlich von 25 Jahren Eine-Welt-Kreis und zehn Jahren Weltladen.

Zehn Jahre Weltladen

Der faire Handel ist in Bewegung. Fairtrade-Standards für neue Branchen werden entwickelt, neue Lizenznehmer steigen in den Fairen Handel ein und junge Existenzgründer etablieren sich mit neuen Fairtrade-Produkten am Markt. Auch der Weltladen Viernheim ist ständig in Bewegung. Mit seinem Steh-Café gegenüber der St. Apostelkirche ist er ein Begriff für gemütliches Verweilen, Kaffee-Spezialitäten, den Einkauf fair gehandelter Ware und Treffpunkt.

Als eine Einrichtung der Hilfe zur Selbsthilfe genießt der Weltladen in der Viernheimer Innenstadt bei der Bevölkerung hohe Wertschätzung. Seit Juni 2009 ist der Weltladen mit seinem neuen Ladengeschäft dort zu finden. Die Produktauswahl ist groß: Lebensmittel, Kaffee, Honig, Tee und Schokolade sind gefragt, aber auch Kunsthandwerk sowie allerlei Deko-Artikel aus Afrika, Asien oder Südamerika. red

