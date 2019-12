Vorstand komplett wiedergewählt

Viernheim.Die Jahreshauptversammlung des Kulturvereins Amici d’Italia im Konferenzraum der Sparkasse Südhessen stand im Zeichen einer Rückschau auf die kulturellen Projekte und der Beratung der Pläne für das neue Jahr. Der Vorsitzende Gerhard Schindlbeck begrüßte auch mehrere neue Mitglieder. Als Höhepunkte des Jahres 2019 nannte er unter anderem den Besuch der Bregenzer Festspiele mit der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi und die Besichtigung der Bibliothek von Sankt Gallen.

Zudem nannte er die Lesung der Buchautorin Barbara Zeizinger aus ihrem Roman „Am weißen Kanal“. Ein weiteres Erlebnis war das Wochenende in Paris mit dem Besuch des Louvre, in dem aus Anlass des 500. Todestages Bilder von Leonardo da Vinci gezeigt wurden. Ein Filmabend, ein Sommerfest im Skistadl und eine Fahrradtour rundeten das Programm ab. Da die Rechnerin Lydia Haas an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, wurde ihr Rechenschaftsbericht vom zweiten Vorsitzenden Walter Müller vorgetragen. Trotz des umfangreichen Angebots konnte der Verein im zurückliegenden Jahr einen Betrag für die Vereinskasse erwirtschaften.

Einstimmig entlastet

Diese positive Entwicklung hoben auch die Kassenprüferinnen Gabi Bugert und Claudia Venske hervor, so dass der Gesamtvorstand einstimmig entlastet wurde. Der Schriftführer Udo Dönges legte sein Amt nieder. Mit einem Weinpräsent dankte ihm Vorsitzender Schindlbeck für sein langjähriges Engagement in der Vorstandsarbeit.

Alle amtierenden Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt: Erster Vorsitzender Gerhard Schindlbeck, Zweiter Vorsitzender Walter Müller, Rechnerin Lydia Haas, Schriftführer Wolfgang Knapp, Kassenprüfer Gabi Bugert und Claudia Venske. Dieses Team plant und gestaltet das kulturelle Angebot für das Jahr 2020, in dem auch das 30-jährige Bestehen der Amici d’Italia gefeiert wird. H.T.

