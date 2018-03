Anzeige

Viernheim.Nathalie Burkert (Bild), Vorsitzende der Jusos, verfolgte die Ergebnisse des Mitgliederentscheids der SPD vom Urlaub aus und beantwortet daher unsere Anfrage zu ihrer Einschätzung der Lage in Berlin und in Viernheim – wo die beiden Vorsitzenden des Ortsvereins zurückgetreten sind – erst mit Verspätung. „Der Ausgang ist für viele Jusos eine herbe Enttäuschung, dennoch gilt es jetzt, an dem Erneuerungsprozess festzuhalten und diese Entscheidung zu akzeptieren“, teilt sie mit. Die SPD habe sich als sehr diskussionsfreudige Partei gezeigt, was für die Menschen „sehr attraktiv“ sei. Zum anderen gelte es, diese Erfahrungen zu nutzen, wenn es darum gehe, sich inhaltlich und personell neu aufzustellen.

Vor dieser Aufgabe stehe auch der Ortsverein Viernheim. „Die Jusos respektieren selbstverständlich die Entscheidung des Ortsvereinvorstandes“, so Burkert und dankte dem Vorstand für die Unterstützung der eigenen Arbeit. Burkert verwies auf die außerordentliche Mitgliederversammlung im April: Der Ortsverein müsse einen geeigneten Kandidaten für das Amt des oder der Ortsvereinsvorsitzenden finden, das sei die Aufgabe. „Auch die Jusos setzen sich mit der Frage auseinander, ob der Vorstand mit Mitgliedern aus den eigenen Reihen gefüllt werden kann, um ebenfalls die Neuaufstellung der SPD zu begleiten.“ red/bur (Bild: Privat)