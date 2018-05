Vorstand wiedergewählt

Anzeige

Viernheim.Der USC Viernheim hatte zu seiner Mitgliederversammlung in das Nebenzimmer des Gutperle Bowlingcenters eingeladen. Der Vorsitzende des Vereins, Thomas Ehrhardt, freute sich in seinen Begrüßungsworten über das erneut volle Haus. Der Ehrung seiner langjährigen Mitglieder stellte der Vorsitzende die Glückwünsche der in diesem Monat 95 Jahre alt gewordenen Ehrenvorsitzenden des Vereins, Gisela Ullrich, voran, die wie in den Jahren zuvor anwesend war. Den Trainer der Vereinsjugend, Andreas Peper, würdigte er für seine 45 Jahre Vereinstreue, Karin Lischka und Rainer Krieger für ihre 40 Jahre im Deutschen Kegler- und Bowling Bund, Monika Funk und Rainer Neckermann für 25 Jahre im Verein.

Sportliche Erfolge

Für ihre hervorragenden Leistungen im Bowlingsport empfingen großes Lob und Ehrung: Der Jugendspieler Tim Lindacher für seinen ersten Platz im Masters, der Bronzemedaille im Team und seinen fünften Platz im Einzel bei der deutschen Meisterschaft in Erfurt, die ihm auch die Berufung in den Jugend-Nationalkader einbrachte.

Für ihr hervorragendes Abschneiden bei der Senioren-DM 2017 wurden gelobt: Martina Kolbenschlag zum vierten Mal in Folge für den ersten Platz im Damen-Einzel und Karin Lischka für ihren dritten Platz im Damen-Einzel. Rainer Puisis, Martin Grewe und Christopher König (BV MA) wurden deutsche Meister im Trio A, Rainer Puisis auch Vierter im Einzel der Senioren A. Stefan Lurk, Jens Griener und Oliver Stamm belegten den fünften Platz im Trio A. Volker Manke erkämpfte sich den sechsten Platz im Wettbewerb der Versehrten 1. Für ihre Leistung bei der DM der Aktiven wurde im Damendoppel Nicole Blase mit Nadine Geißler für ihren dritten Platz gelobt. Daneben gab es noch weitere Ehrungen für hervorragende Leistungen in der Bundesliga und bei den Landesmeisterschaften. In seinem Bericht über das Geschäftsjahr 2018 brachte der Vorsitzende seinen Dank an die Vorstandsmitglieder zum Ausdruck. Besonderen Dank erntete auch der Vereinsvize Werner Gutperle für seine großzügige Unterstützung. Zur Entwicklung des Vereins berichtete der Vorsitzende, dass der Mitgliederbestand 2017 bei 181 Personen lag. 14 Abgängen standen zwölf Zugänge gegenüber, davon vier Jugendliche.