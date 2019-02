Vorstand wird nicht wieder antreten

Viernheim.„Aber nur noch dieses Mal“, ließen Helmut Träger (erster Vorsitzender) und Gerhard van Hülst (Kassier) kurz nach ihrer Wiederwahl bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbands Viernheim von Bündnis 90/Die Grünen die Anwesenden wissen. Beide wurden zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Gerd Brinkmann einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, wollen danach aber nicht mehr antreten. Es bleibt also Zeit genug, um nach passenden Nachfolgern zu suchen.

Bis dahin wartet aber wieder viel Arbeit, ähnlich wie in der beiden vergangenen Jahren. Dort bestimmten die Wahlen im Bund und in Hessen die Aktivitäten. „Wir hatten jeweils mehrere Veranstaltungen mit politischer Prominenz und Themen, die uns ganz besonders am Herzen liegen“, nannte Träger einen Großteil der Parteiarbeit.

Dazu mussten natürlich auch jede Menge Plakate im Vorfeld geklebt werden, was ein kleines Loch in die Kasse gerissen hat. „Die Einnahmen, in diesem Fall die Spenden, konnten da leider nicht Schritt halten“, berichtete van Hülst und gab auch den Hinweis, dass ein Sparkurs nötig sein wird.

In die Amtszeit des grünen Trios fielen die Bildung der Gruppe „Foodsharing“, die Aktionen vom Freundeskreis Burkina Faso Yaa Soma, die Viernheimer Verkehrspolitik wurde unter die Lupe genommen, an der Protestaktion „Wir sind mehr!“ haben sie sich beteiligt und auch bundesweite Themen wie die Bürgerversicherung und die Energiewende wurden nicht ausgespart. In bester Erinnerung war auch die Reise einiger Viernheimer Grünen nach Berlin. Helmut Träger ließ bei einer Fotoschau die wichtigsten Stationen noch einmal Revue passieren.

Versammlungsleiter Thomas Klauder hatte „leichtes Spiel“, gingen doch alle drei Wahlen ohne Gegenstimmen reibungslos über die Bühne. „Der Vorstand und die Mitglieder haben eine tolle Arbeit gemacht. Wir werden mittlerweile ganz anders wahrgenommen“, freute sich das Magistratsmitglied zusammen mit seinen Parteifreunden über die hervorragenden Umfragewerte. Gründe, sich zurückzulehnen, gebe es aber nicht, denn mit den Europawahlen wartet bereits die nächste große Herausforderung und auch an den lokalen Themen gelte es, weiter zu arbeiten. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019