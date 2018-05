Anzeige

Viernheim.Welche Nahrungsmittel dürfen bei einer Glutensensitivität oder einer Unverträglichkeit (Zöliakie) noch gegessen werden? Darüber klärt die Heilpraktikerin Michaela Haracska in ihrem Vortrag „Zöliakie und Glutensensitivität – die neuen Volkskrankheiten?“ am Mittwoch, 16. Mai, in der Kulturscheune am Satonévri-Platz auf. Die Heilpraktikerin erklärt, wie man eine Unverträglichkeit bei sich oder Familienmitgliedern erkennen und den Darm unterstützen kann. Unbehandelt kann eine Gluten-Unverträglichkeit zu Allergien, Autoimmunerkrankungen oder entzündlichen Darmerkrankungen führen. Der Eintritt kostet fünf Euro, Mitglieder des Naturheilvereins zahlen zwei Euro. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr. H.T.