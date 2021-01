Vortrag über Mobbing

Viernheim.Das Gleichstellungsbüro organisiert am Mittwoch 20. Januar, um 19 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema „Mobbing im Beruf“. Mobbing existiert laut einer Pressemitteilung in fast allen Betrieben, sei aber weitgehend ein Tabuthema. Das habe sich 2019 auch bei der Bevölkerungsbefragung in Viernheim gezeigt.

Mögliche Fragestellungen der Online-Veranstaltung sind laut Gleichstellungsbüro: „Was ist Mobbing? Wie unterscheiden sich Mobbing und Konflikte? Was sind Auswirkungen ungelöster Konflikte? Wie können Konfliktlösungen im Alltag als Vorbeugung zu Mobbing funktionieren?“ Die Referentin Britta Rafoth ist Diplom-Psychologin und seit 1998 freiberufliche Trainerin, systemische Beraterin und Coach sowie zertifizierte Mediatorin. Seit einigen Jahren berät sie die Mobbingkontaktstelle Frankfurt-Rhein-Main.

Interessierte können unter gotomeeting.com mit der Meeting-ID-Nummer 317894245 an der Online-Veranstaltung teilnehmen. Ebenso ist eine telefonische Teilnahme unter 0891/21 40 20 90 mit dem Zugangscode 317-894-245 möglich. red

