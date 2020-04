Vortrag wird live übertragen

Viernheim.Für den Naturheilverein Viernheim, Weinheim und Umgebung steht mit dem Vortrag „Die fünf Elemente der Ernährung“ von Danielle Bruckmaier der erste Termin im Veranstaltungsjahr an. Statt am Mittwoch, 15. April, um 20 Uhr in der Kulturscheune zu referieren, überträgt Bruckmaier den Vortrag aufgrund der Corona-Krise nun live über das Programm Zoom, wie der Verein mitteilt. Dabei erklärt sie, wie die Diätetik der chinesischen Medizin zu mehr „Gleichgewicht und Wohlbefinden“ bei der Ernährung führen kann. Weitere Infos zum Vortrag und zur Anmeldung gibt Jörn Mohr per E-Mail an info@naturheilverein-viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.04.2020