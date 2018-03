Anzeige

Viernheim.Daniel Bannasch, Vorstand von MetropolSolar, wird am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Kulturscheune (Wasserstraße 20) über die „Saubere Revolution 2030“ sprechen. Er will erklären, welche Umwälzungen bei der Solarenergie, der Elektromobilität und in verwandten Technikfeldern auf die Menschheit zukommen. Eingeladen ist Bannasch vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). Der Eintritt ist frei.

Der Stanford-Dozent Tony Seba einer der wichtigsten Vordenker zu diesen Themen, ist überzeugt, dass die Welt vor einer neuen industriellen Revolution beim Verkehr und der Energieversorgung steht. Sie werde im Wesentlichen im nächsten Jahrzehnt stattfinden, ist sich Seba sicher. Der Verein MetropolSolar hat Sebas Buch über die „Saubere Revolution 2030“ ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Es ist über den Verein auch zu beziehen. red